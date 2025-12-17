Jorge Rey y la AEMET lo confirman y en Canarias tiemblan: lluvias y nieve a partir de esta hora

La AEMET y Jorge Rey lo confirman y en las Canarias tiemblan ante lo que llega en estos días que tenemos por delante de lluvias y nieve intensos. Un cambio de rumbo que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Las Canarias ha sido uno de los lugares que puede recibir una cantidad de inestabilidad mayor, algo que hasta el momento no ha sido posible. En especial, en estos días en los que el tiempo es uno de los elementos más importantes que tenemos por delante.

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa. Son días de visualizar determinadas situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar siendo claves. Es momento de estar pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estas lluvias y nieve intensas que acaban con el buen tiempo en las Canarias las ha puesto sobre la mesa un Jorge Rey que en uno de sus vídeos virales están muy pendientes.

Lluvias y nieve a partir de esta hora en Canarias

A partir de esta hora en Canarias llegan lluvias y nieve, en este cambio radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que puede ser lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. No sabemos qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Las Canarias se preparan para recibir un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días en los que realmente todo puede pasar. Después del paso de una terrible DANA lo que nos está esperando es un marcado giro de guion con elementos que pueden acabar siendo del todo inesperados.

Es hora de saber qué pasará en las próximas horas en las que España y en especial estas partes del país están en riesgo extremo. Es momento de conocer de nuevo qué pasará a partir de ahora en las Canarias.

Lo confirman Jorge Rey y la AEMET

La AEMET y Jorge Rey se ponen de acuerdo ante lo que está a punto de pasar en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno si vivimos en las Canarias o en estas partes de España.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En Lanzarote y Fuerteventura, cielos nubosos con probables lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos tras el mediodía. En las islas centrales y La Gomera, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y zonas altas, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en vertientes sur. En el resto de islas, predominio de los intervalos nubosos, más compactos en vertientes norte donde no se descarta alguna precipitación débil al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Se esperan rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife, siendo probables en cumbres de Gran Canaria y La Gomera». Las alertas estarán activadas: «Viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife, siendo probables en cumbres de Gran Canaria y La Gomera».

Lo que nos espera es un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días: «Se prevé una tendencia a la estabilidad en el Mediterráneo, no obstante aún con cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla, y con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental y ciudad autónoma que, tanto en Melilla como en el entorno de la Nao podrían ser localmente fuertes y persistentes. Es posible que afectasen de forma aislada a otros puntos del este peninsular y a Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. Por otro lado la entrada de un frente atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes. En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos y, salvo en el cuadrante suroeste, con abundante nubosidad baja matinal tendiendo a levantar. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas. Nieblas matinales en regiones de ambas mesetas, Guadalquivir, Ebro e interiores del tercio este peninsular. Posible calima en Baleares. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, Ibérica sur, sur de la meseta Norte y tercio sureste peninsular, con descensos en vertiente sur del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Mínimas en aumento en Galicia, área cantábrica, sureste y Melilla y en descenso en la mayor parte del centro y este peninsular. En general pocos cambios en el resto».