Lo que llega a Cataluña no es normal y el METEOCAT pide que nos preparemos: lluvia como nunca

Meteocat pide que nos preparemos para la llegada de una lluvia como nunca antes, lo que llega a Cataluña no es normal. Estaremos muy pendientes de un cielo que puede volver a dejarnos señales de cambios. Después de que estuviéramos en alerta varios días, ya no por la lluvia, sino por una nieve que en esta parte del país, llegó hasta a cota cero, no es de extrañar que toda precaución sea poca. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos van a marcar muy de cerca.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos marque de cerca. Estaremos pendientes de un cielo que puede dejarnos señales de cambios, con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Meteocat no duda en activar todas las alertas en estos días en los que vuelve una lluvia intensa que puede cambiarlo todo por momentos.

Lluvia como nunca puede llegar

Es importante estar pendientes de un cielo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. En lugar de un giro radical que nos puede estar esperando, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Sin duda alguna, habrá llegado eso momento de empezar a visualizar un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Este mes de enero nos ha dejado una serie de elementos que han podido acabar siendo los que nos han dado un tiempo plenamente de invierno.

Tenemos por delante un destacado giro de guion que se ha acabado convirtiendo en una novedad destacada. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en una novedad importante. Empezando por estos días en los que la situación puede verse afectada por algunos cambios.

De la nieve de días pasados, vamos a volver a ver llegar una nieve que puede acabar siendo la gran protagonista de estos días en los que el tiempo libre vuelve a ser protagonista. Dejaremos atrás la borrasca Francis y veremos llegar a otra con nombre propio, Goretti puede causar estragos en un norte del país que se prepara para lo peor.

Meteocat pide que nos preparemos lo que llega no es normal

No es normal lo que llega, Meteocat y los expertos del tiempo, piden que nos preparemos para lo peor. Estaremos pendientes de un cielo que va a dejarnos algunos cambios de cara a un fin de semana en el que las lluvias acabarán siendo las grandes protagonistas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones en el Pirineo a lo largo de la jornada, que probablemente se extiendan al norte del Ampurdán la segunda mitad del día. La cota de nieve descenderá desde unos 1300-1500 m a primeras hasta unos 800-1000 m al final del día, acumulándose espesores significativos en la vertiente norte del Pirineo. Temperaturas en descenso en el Pirineo y con pocos cambios en el resto, salvo ascenso de las mínimas en el litoral y prelitoral de Barcelona y en el oeste de la depresión central. Heladas en el Pirineo, que se extenderán a zonas colindantes con intensidad débil. Viento del oeste, con rachas muy fuertes en la mitad occidental». Las alertas estarán activadas: «Nevadas significativas en la vertiente norte del Pirineo a partir de unos 800-1000 m. Rachas de viento muy fuertes en el litoral y prelitoral de la mitad occidental».

Los expertos del tiempo también han advertido de lo que nos espera para el resto de España este fin de semana: «Se prevé una intensa circulación atlántica que introducirá abundante humedad en el norte peninsular. Dejará cielos cubiertos en el tercio norte y noroeste con precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto peninsular y Baleares nuboso con precipitaciones débiles ocasionales en la meseta Norte y sistema Ibérico y no se descartan en la Bética oriental. Nevará en zonas de montaña de la mitad norte y centro por encima de 700-1000 metros al principio subiendo la cota hasta 900-1200 m en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y entorno de Picos de Europa. En el resto la cota subirá a 1200-1600 m. En Canarias, intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en el norte de las islas montañosas. Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas más persistentes en las del extremo norte. Descenso de las temperaturas máximas excepto en el noroeste con ligeros ascensos. También ligeros ascensos de las mínimas en el Cantábrico, fachada sur mediterránea y Baleares y ligero descenso en el resto más acusado en la meseta Sur. En Canarias sin cambios, con ascensos de las mínimas en la provincia oriental. Heladas débiles en zonas de montaña y aledañas de las mesetas Norte y Sur, en cumbres centrales de Tenerife y moderadas en los Pirineos».