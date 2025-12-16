Aviso muy urgente del METEOCAT para Cataluña: activa la alerta roja y pide no desplazarse

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado el plan Inuncat en fase de alerta tras un aviso emitido por el METEOCAT por acumulación de lluvia en la comarca del Barcelonés, especialmente en Badalona. Las autoridades ruegan que se eviten desplazamientos innecesarios y que se extreme la prudencia debido a la alerta roja.

Según el aviso emitido por el Servicio Meteorológico de Cataluña (METEOCAT), se prevé que las lluvias superen los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en la zona del Barcelonés, especialmente en la ciudad de Badalona.

Protección Civil pide extremar las precauciones en Cataluña

Hasta el momento se estima que ya hay acumulado alrededor de 80 litros por metro cuadrado y por eso desde Protección Civil llaman a la población a “extremar precauciones de movilidad” ante la posibilidad de lluvias localmente intensas. Las autoridades piden evitar zonas cercanas a ríos, torrentes, barrancos y zonas inundables ante el peligro inminente.

⚠️ S’activa en Alerta el pla #INUNCAT El @meteocat ha fet un avís d’observacio de xàfecs de més de 100 l/m2 en 24 h al Barcelonès, especialment a Badalona ⛈️ La pluja intensa continuarà, com a mínim durant 1h Cal evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència❗️ pic.twitter.com/8waBLjsW81 — Protecció civil (@emergenciescat) December 16, 2025

Las autoridades han decretado el cierre inmediato del Parque Fluvial de Besós y se ha activado el plan de emergencia ante el riesgo inminente de desbordamiento del canal central en las próximas horas.

Estos son los municipios afectados en Cataluña

La alerta afecta a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, San Adrián de Besos y Montcada y se esperan tormentas estáticas sobre las áreas urbanas por lo que piden evitar los desplazamientos hasta que la alerta roja y, por ende, este episodio de fuertes lluvias, comience a remitir.

Los Bomberos de Cataluña han atendido ya cerca de un centenar de incidencias, sobre todo en Badalona y Sabadell, relacionadas con el episodio de lluvias, que ha dejado inundaciones de bajos, caídas de árboles y filtraciones. Mientras tanto la situación continúa siendo complicada en las carreteras debido a la acumulación de agua.