Trump insiste en anexionar Groenlandia por “seguridad nacional” y abre la puerta a una acción militar

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla también la opción de recurrir al Ejército dentro del conjunto de alternativas que evalúa para asumir el control de Groenlandia.

Según un comunicado difundido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, Trump y su equipo analizan distintas vías para alcanzar este objetivo de política exterior: «El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe».

De acuerdo con fuentes citadas por la cadena CBS, la Casa Blanca sigue considerando otras opciones, como la compra de Groenlandia o la firma de un acuerdo de libre asociación. En cualquier caso, estas fuentes subrayan que Trump pretende resolver este asunto antes de que concluya su mandato.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha reiterado que la anexión de este territorio insular responde a motivos de «seguridad nacional». Frente a ello, tanto Dinamarca como Groenlandia han exigido el fin de las amenazas, recordando que Copenhague es un aliado histórico de Washington y que la isla ártica «no está en venta».

Reunión con Marco Rubio

En este contexto, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, confirmaron que han solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la celebración de una reunión trilateral para tratar de rebajar la tensión acumulada en las últimas semanas.

“El Gobierno de Groenlandia y el Gobierno danés se han puesto en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir una reunión ministerial lo antes posible”, señaló Motzfeldt, una petición que posteriormente ratificó Rasmussen.

«Ha llegado el momento de contactar con nuestros colegas estadounidenses, con el secretario de Estado, para concertar un encuentro. Lo solicitamos ayer. No puedo precisar cuándo se celebrará, pero es necesario aclarar algunos malentendidos», afirmó el ministro danés.