Alerta roja de la AEMET para esta parte de Cataluña: lo que llega en horas es muy peligroso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado la alerta roja en la provincia de Tarragona, ya que se prevé que los acumulados de lluvia puedan alcanzar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, según informó en un comunicado este lunes.

Ante este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene la vigilancia y alerta sobre la posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos. Además, se han activado avisos por lluvias intensas en otras zonas, donde se podrían registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en 1 hora, como en Castellón, Gúdar-Maestrazgo (Teruel) y el Pirineo de Huesca.

La AEMET activa la alerta roja en estas zonas

La temida alerta roja se activa en algunas partes del país que deben prepararse para lo peor. En especial en un día en el que vamos a recuperar una movilidad que se multiplica por momentos. Un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con la borrasca Emilia rellenándose y alejándose hacia el este, a la par que un frente atlántico penetrará desde el noroeste peninsular con chubascos localmente fuertes al final del día en zonas del noroeste y Estrecho. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien siendo poco probables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental, así como en las islas Canarias más orientales y sur de las montañosas donde predominarán intervalos nubosos».

«Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente durante la primera parte del día en el Levante y sureste peninsular, con probabilidad de ser fuertes o muy fuertes y persistentes, y durante la segunda parte en el noreste también por persistencia pero con menor intensidad. Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y no se descarta alguna manga marina. Nevará en las montañas del norte por encima de 1400-1600 metros. Probables bancos de niebla matinales en interiores de la mitad norte y zonas de montaña de la mitad sur. Temperaturas en descenso en Pirineos, Alborán, en la mayor parte de la mitad oeste peninsular y ligero en el este de Cataluña, con aumentos en Canarias, Ebro y fachada oriental, y en general con pocos cambios en el resto. Mínimas con aumentos en Canarias y en la mitad norte peninsular y descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y aisladas en otras montañas del norte y sureste», sentenció la AEMET.