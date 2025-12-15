La AEMET activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en estas zonas de España: «Peligro extraordinario»

El aviso rojo por lluvias torrenciales se activa en estas zonas de España, el peligro es extraordinario. Esta última semana que para muchos será de rutina más absoluta estará marcada por una serie de cambios que tendrán mucho que ver con un tiempo que puede ser especialmente peligroso. A medida que nos acercamos a unas fechas señaladas, pero también al invierno, deberemos empezar a pensar en estos cambios que nos están esperando. Afrontamos un giro radical que puede llegar a ser especialmente peligroso en algunos puntos del país.

Es importante estar preparados para una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo, sobre todo, si tenemos en consideración que vamos a afrontar un duro cambio de tendencia. Estaremos pendientes de unas lluvias que pueden acabar siendo hasta torrenciales en estas partes del país. Un riesgo enorme que llega después de unos días en los que las temperaturas han estado muy por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Será el momento de visualizar este cambio que puede acabar siendo especialmente complicado. El tiempo parece que quiere darnos algunas novedades que hay que tener en consideración, antes de salir de casa.

Peligro extraordinario llega por este fenómeno que afectará a España

Son varias las partes de España que este fin de semana han visto como las alertas subían de nivel, de las naranja a las rojas, el nivel máximo que indica que la movilidad debe ser restringida al máximo y para hacerlo hay que estar pendientes de todos los avisos.

Las lluvias son el principal enemigo en estos días en los que cada elemento empieza a contar. Deberemos ver llegar un cambio que puede convertirse en una dura realidad en estas jornadas en las que realmente todo puede ir cambiando por momentos.

De tal forma que tocará ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo acaba siendo el principal protagonista. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días en los que la inestabilidad llega con nombre propio.

La borrasca Emilia está causando estragos y lo hace de tal forma que obliga a prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

La AEMET activa la alerta roja en estas zonas del país

La temida alerta roja se activa en algunas partes del país que deben prepararse para lo peor. En especial en un día en el que vamos a recuperar una movilidad que se multiplica por momentos. Un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con la borrasca Emilia rellenándose y alejándose hacia el este a la par que un frente atlántico penetrará desde el noroeste peninsular con chubascos localmente fuertes al final del día en zonas del noroeste y Estrecho. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien siendo poco probables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental así como en las islas Canarias más orientales y sur de las montañosas donde predominarán intervalos nubosos. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente durante la primera parte del día en el Levante y sureste peninsular, con probabilidad de ser fuertes o muy fuertes y persistentes, y durante la segunda parte en el noreste también por persistencia pero con menor intensidad. Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y no se descarta alguna manga marina. Nevará en las montañas del norte por encima de 1400-1600 metros. Probables bancos de niebla matinales en interiores de la mitad norte y zonas de montaña de la mitad sur. Temperaturas en descenso en Pirineos, Alborán, en la mayor parte de la mitad oeste peninsular y ligero en el este de Cataluña con aumentos en Canarias, Ebro y fachada oriental, y en general con pocos cambios en el resto. Mínimas con aumentos en Canarias y en la mitad norte peninsular y descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y aisladas en otras montañas del norte y sureste».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderado en litorales y zonas de interior del tercio norte con posibles rachas muy fuertes cumbres. Flojo en el resto, con intervalos de fuerte en litorales de Galicia. Es probable que en la segunda mitad del día tienda a establecerse la componente oeste en el extremo occidental peninsular, Estrecho y Alborán. En Canarias componente norte moderado». Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes durante la primera mitad del día en el Levante y sureste peninsular mientras que en la segunda parte del día se esperan fuertes y persistentes en el noreste peninsular. Chubascos localmente fuertes al final del día en el norte de Galicia, oeste de Asturias y Estrecho. Probables tormentas y granizo en zonas del área mediterránea».