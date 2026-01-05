El PP balear regala por Reyes lechuga y chistorras al PSOE para condenar la corrupción que rodea a Sánchez

Los políticos del PSOE de Baleares han sido más previsores que nadie y han adelantado la mañana del 6 de enero al ser los primeros en recibir la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Aunque, en esta ocasión, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron disfrazados de militantes de las Nuevas Generaciones del PP y sin camellos a la vista, pero con una cesta bajo el brazo y mucho sentido del humor.

La escena ha tenido lugar en la sede del PSOE de las Islas, situada en pleno centro de Palma, donde los jóvenes populares se han presentado con una ofrenda que parecía sacada de una frutería con conciencia política: lechugas, chistorras y mascarillas.

Se trata más concretamente de un regalo cargado de simbolismo y segundas lecturas, que ha sido entregado como una suerte de castigo navideño por los distintos casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez.

Lejos de quedarse callados o esconderse tras las persianas, los dirigentes socialistas han optado por una respuesta sonora y muy reconocible. Subieron el volumen de La Internacional, el himno socialista y comunista por excelencia, que además fue el primer himno oficial de la Unión Soviética entre 1922 y 1944.

Desde las Nuevas Generaciones del PP han dejado claro que el contenido de la cesta no está pensado para el consumo gastronómico. Según ha explicado su presidenta en Mallorca, Mireia Martínez, las lechugas y las chistorras no eran un simple tentempié, sino una referencia simbólica al “lenguaje” que utilizaban Ábalos, Santos Cerdán y compañía para hablar de billetes.

La cesta de los Reyes Magos incluía también mascarillas, con las que los populares han denunciado la compra realizada cuando Francina Armengol era presidenta de Baleares y que presuntamente supuso un coste de más de tres millones de euros para los ciudadanos de las Islas.

“Merecemos transparencia, merecemos respeto y que nos digan la verdad”, manifestó Martínez durante la acción. La dirigente juvenil ha reclamado que los responsables “den la cara” y ha subrayado que la ciudadanía merece “un futuro transparente” y no la herencia que está dejando el PSOE.