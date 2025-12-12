La nieve vuelve a España y la AEMET pone fecha: las zonas de riesgo que se verán afectadas por la borrasca Emilia

La AEMET pone fecha a lo que está a punto de llegar, hay una serie de zonas de riesgo que se verán afectadas por una borrasca con nombre propio Emilia. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con una serie de fenómenos poco comunes que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Se acerca un cambio de tendencia que puede afectar de lleno este fin de semana a determinadas zonas de España.

Nuestro país se prepara para afrontar unas jornadas que serán claves en todos los sentidos. Llega un marcado cambio en el tiempo que será esencial en determinadas partes del país, sin duda alguna, tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad en estas jornadas en las que la situación puede ir cambiando por momentos. Será el momento de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede hacer de las suyas. La AEMET pone fecha de la vuelta de la nieve y el frío a partir de este día.

Vuelve a España la nieve y el frío

Estos días de diciembre hemos tenido la suerte de vivir una cierta tregua, ante unos cambios que han acabado siendo los que nos han marcado muy de cerca, con ciertas novedades que pueden convertirse en ciertas novedades que sin duda alguna tendremos por delante.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo, acabará siendo una dura realidad para muchos. En especial de cara a un fin de semana que puede ser radicalmente distinto a lo que sería hace unas horas.

Nos espera un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma o de otra. Tocará visualizar un giro importante en estos días en los que todo puede llegar a una velocidad que nos costará creer, sobre todo, si tenemos en cuenta la situación que hemos vivido en este otoño.

El tiempo ha dado una tregua a algunos puntos del país, que han llegado a los 20º en pleno diciembre. Una anomalía térmica que puede corregirse, junto con la llegada de una nieve que, sin duda alguna, puede hacer de las suyas en cuestión de horas.

La borrasca Emilia afectará estas zonas según la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en marcar estas zonas como una de las más preocupantes, ante la llegada de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unas horas en las que el cambio de tiempo acabará siendo una realidad.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Se prevé un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia al suroeste de la Península. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con una tendencia a ir despejando en la mitad norte peninsular a excepción de en áreas mediterráneas. Se darán precipitaciones en Canarias, Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, poco probables en Cataluña. Los mayores acumulados, con precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta se esperan en Canarias, Málaga y especialmente en Cádiz, Ceuta y norte de las islas Canarias montañosas donde localmente se podrían acumular más de 100 litros. Con baja probabilidad también podría darse algún acumulado significativo en puntos del sureste, así como alguna lluvia débiles en el Cantábrico occidental. Cota de nieve: 1700/2000 metros en Canarias, pudiendo descender locamente a los 1400 m y con acumulados significativos en cumbres. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios este y norte peninsulares.

Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental de la Península, localmente notables en puntos del extremo oeste, alto Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, con aumentos en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento del norte fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente este en el resto. Se prevé moderado en Baleares, mitad sur peninsular y litorales mediterráneos y del noroeste, llegando a fuerte con probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán. En el resto será en general flojo». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta en el entorno del Estrecho y en Canarias, pudiendo sobrepasar localmente los 100 litros y que serán en forma de nieve con acumulados significativos en cumbres de las islas. Rachas muy fuertes de viento de componente norte en Canarias, también probables de levante en el Estrecho y Alborán».