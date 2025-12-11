La AEMET alerta a España de una DANA extrema: nieve y 100 litros de lluvia en estas zonas

Un frente vinculado a una nueva borrasca procedente del Atlántico comenzará a aumentar la nubosidad en toda la vertiente occidental y dejará lluvias intensas a última hora en el oeste de Galicia, además de chubascos aislados en zonas del noroeste y del extremo oeste de la Península. El cambio más destacado llegará entre el viernes y el sábado, cuando, según la Aemet, podría formarse una DANA en el golfo de Cádiz, generando un ambiente mucho más inestable.

En paralelo, Galicia sigue en aviso amarillo por precipitaciones que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de un temporal marítimo que afectará a la costa. También hay otras comunidades en aviso por nieblas matinales, que reducirán la visibilidad en áreas dispersas y podrían complicar ciertos desplazamientos.

Fuertes chubascos en Galicia

Las precipitaciones serán más destacadas en Rías Bajas, especialmente en Pontevedra, y también se intensificarán en amplias zonas de La Coruña, donde los registros podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en solo doce horas. Además, la provincia coruñesa mantiene activo un aviso amarillo por temporal marítimo en su franja noroeste y oeste, con olas que alcanzarán entre 4 y 5 metros, impulsadas sobre todo por mar de fondo.

A primeras horas del día se formarán nieblas en amplias zonas del interior peninsular, especialmente persistentes en las dos mesetas, el valle del Ebro y áreas del interior de Cataluña. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso en el Mediterráneo, mientras que en el resto del país se mantendrán prácticamente sin cambios.

Nevadas en Toledo

A lo largo del viernes, el frente atlántico continuará su avance y dejará precipitaciones abundantes en la mitad occidental, además de nevadas en los Montes de Toledo y el Sistema Central, con cotas que rondarán los 1.200-1.400 metros en el noroeste y entre 1.500-1.800 metros en el centro. La llegada del frente y la formación de una DANA en las proximidades del golfo de Cádiz provocarán un descenso generalizado de las temperaturas.

Las lluvias más significativas se registrarán en áreas montañosas de la mitad oeste, como la Cordillera Cantábrica o zonas altas del interior. En Andalucía occidental también se esperan acumulaciones importantes, con episodios de chubascos intensos y tormentas que podrían ser localmente fuertes.

Dana en Andalucía

De cara al fin de semana, la DANA generará inestabilidad en el sur y el Mediterráneo, con chubascos y tormentas que afectarán especialmente al área de Alborán, el litoral andaluz mediterráneo, Ceuta, Melilla y la Región de Murcia. En estas zonas, las temperaturas experimentarán un nuevo descenso, mientras que aumentarán en parte del noroeste peninsular.

En Canarias, la jornada estará marcada por lluvias intensas acompañadas de tormentas y, en las zonas de mayor altitud, nevadas por encima de los 2.000 metros. Además, se esperan vientos muy fuertes y un ambiente notablemente más frío. La inestabilidad persistirá el domingo, con precipitaciones frecuentes, sobre todo en el norte de las islas más montañosas.