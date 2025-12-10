La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta a la Comunidad de Madrid ante la inminente llegada de un frente atlántico que marcará un brusco giro en el clima de la región. Tras un inicio de semana con cielos que prometían cierta calma, las previsiones confirman que la capital se va a enfrentar a un episodio de precipitaciones intensas que tendrá su punto álgido en las próximas horas.

El día crítico: 100% de lluvias

El momento de mayor inestabilidad se centrará en la jornada del miércoles 10 de diciembre. Según el pronóstico detallado de la AEMET, se espera un escenario completamente cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100%.

Las peores horas se concentrarán desde la madrugada y durante la mañana: la intensa nubosidad vendrá acompañada de precipitaciones continuas que empaparán la ciudad en las primeras horas del día.

Este frente no solo trae agua, sino también un cambio térmico destacado. Si bien el martes la máxima escaló hasta los 14°C, el miércoles se espera un descenso brusco en las temperaturas matinales, situándose el valor máximo en torno a los 11°C. Por el contrario, las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, llegando a los 8°C en la capital.

¿Cuándo va a parar?

La buena noticia para los madrileños es que el periodo de mayor intensidad tendrá una duración limitada. Las previsiones meteorológicas indican que el núcleo del frente se desplazará y las lluvias frenarán en seco a partir del mediodía del miércoles. A pesar de que las precipitaciones cesarán, se espera que el resto de la jornada se mantenga bajo un cielo encapotado y un ambiente frío.

Finalmente, la estabilidad regresará a la región. El jueves se presenta como un día libre de lluvias, con una reactivación de los cielos poco nubosos y un repunte de las temperaturas máximas, que volverán a superar los 14°C. La AEMET recomienda extremar las precauciones en Madrid durante las horas de mayor precipitación, especialmente en desplazamientos por carretera y en el ámbito urbano.