Quién es St Pedro: su edad, su pareja y su curioso vínculo con ‘Valle Salvaje’

St Pedro, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las voces emergentes más sorprendentes y singulares de la industria musical de nuestro país. Gracias a su talento, el canario ha conseguido abrirse camino en este sector, ganando poco a poco cada vez más visibilidad, especialmente en la televisión pública. De hecho, el 31 de diciembre de 2025, se estrenará como presentador de las Campanadas junto a Nia Correia y Miguel Ángel Guerra desde Santa Cruz de Tenerife. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de St Pedro, así como datos personales tales como su verdadero nombre, su edad y su pareja.

La trayectoria profesional de St Pedro

El artista, cuyo nombre real es Pedro Hernández, nació en La Laguna, en la isla de Tenerife, en 1996. Es allí donde, precisamente, comenzó a interesarse por la música. A pesar de haber participado en numerosos formatos televisivos relacionados con esta industria, como es el caso de La Voz, lo cierto es que el gran punto de inflexión de su carrera llegó de la mano de Benidorm Fest.

St Pedro participó en la misma edición en la que Nebulossa acabó llevándose la victoria. Aun así, consiguió llamar poderosamente la atención por la sorprendente propuesta que presentó sobre el escenario, donde cuidó hasta el más mínimo detalle para tratar de llevarse el Micrófono de Bronce. Aunque estuvo a punto de hacerlo, lo cierto es que ganó algo mucho más importante: el cariño, el reconocimiento y la admiración de miles de personas en nuestro país.

A partir de ese momento, su carrera experimentó un gran impulso. Y es que, además de continuar trabajando en la música, St Pedro comenzó a participar en numerosos programas vinculados con RTVE, lo que ha hecho posible que su presencia mediática aumente de forma considerable. Y siendo honestos, no es para menos.

De hecho, ese especial vínculo que creó con la televisión pública se vio materializado en Valle Salvaje, la exitosa serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1. ¿El motivo? El canario es el que da voz a la canción principal de esta ficción que ha conseguido marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Su vida personal

Aunque su notoriedad es cada vez más creciente, lo cierto es que St Pedro siempre ha mostrado una actitud reservada en cuanto a su vida privada. En lo sentimental, a pesar de que ha destacado por su discreción, lo cierto es que se le ha relacionado con Chanel Terrero, ganadora de Benidorm Fest 2022.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que, desde el primer momento en que comenzaron su historia, ambos han tomado la decisión de mantener su vínculo alejado del foco mediático. Eso sí, en alguna que otra ocasión, aunque mínima, han compartido alguna imagen en redes sociales en la que aparecen juntos o se han hecho algún tipo de comentario en diversas publicaciones.

Sea como sea, lo que es un hecho es que St Pedro, con esa combinación de talento, autenticidad y clara vocación por la música, cuenta con los ingredientes perfectos para tener un futuro más que prometedor en la industria musical de nuestro país. ¡Estamos completamente convencidos de que continuará brillando con luz propia!