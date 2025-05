‘Valle Salvaje’: ¿quién canta la canción de la cabecera de la serie de TVE?

Poco a poco, y con el paso del tiempo, La 1 de Televisión Española ha logrado asentar las ficciones que forman parte de su programación. Una de las series más seguidas por el público es, sin lugar a duda, Valle Salvaje. Un drama de época que combina ingredientes como el romance, el misterio, los secretos y las mentiras. Una serie de características que no han dejado indiferente a nadie y que han presentado la historia de Adriana Salcedo de la Cruz. Y es que, tal y como se ha podido ver, la joven se ve obligada a dejar la Villa de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio.

Esta pequeña premisa ha conquistado por completo a los seguidores de la cadena española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pues, según los datos de RTVE Play, se ha consagrado como la segunda producción más vista del grupo de comunicación. Pues, la pionera sigue siendo La Promesa. Sea como sea, lo que está claro es que la ficción continúa enganchando a más espectadores con sus emisiones. Es más, hasta la canción de su cabecera se ha convertido en todo un himno para los fans.

¿Quién canta la canción de ‘Valle Salvaje’?

Tal y como muchos seguidores ya sabrán, pues su voz es inconfundible, el artista que pone voz a la producción es St Pedro. El cantante canario no es un rostro nuevo para Televisión Española, pues fue uno de los participantes de Benidorm Fest 2024. De la mano del tema Dos extraños (cuarteto de cuerda), el intérprete conquistó al público español, aunque no se convirtió en el gran ganador del certamen musical.

Sin embargo, el no haber ganado el Benidorm Fest 2024 no le ha cerrado las puertas en la industria. El grupo de comunicación volvió a ponerse en contacto con él y lo hizo para que se convirtiese en el protagonista de la cabecera de una de sus nuevas series: Valle Salvaje. Una labor que aceptó encantado y cuyo resultado no ha podido ser mejor.

Tal y como se puede comprobar cada día, durante el comienzo del capítulo de la serie, la cabecera nos muestra una sentida balada que es acompañada por los retratos de los protagonistas, ilustrados como si se tratara de unos frescos propios del siglo XVIII. Una apuesta muy acertada que, indudablemente, presenta un aire que también ejecutan grandes producciones de Hollywood como The White Lotus.

Por su parte, St Pedro ha confesado que intentó ponerse en la piel de la protagonista de la historia para componer el tema. Eso sí, cabe señalar que, al parecer, la producción renovará su cabecera. De esta manera, el artista canario unirá su voz a las de Lorena Gómez para darle un tono diferente al proyecto.