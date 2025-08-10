Pelayo Díaz se sincera sobre las secuelas tras ‘Supervivientes 2025’: «Me está costando»

Hace más de un mes que Supervivientes 2025 concluyó de manera definitiva su paso por la pequeña pantalla. Una aventura por Honduras donde sus participantes vivieron todo tipo de penurias durante tres meses. Pasar de tenerlo todo a no tener ni un colchón para dormir, es un cambio completamente radical. Una situación que vivió Pelayo Díaz en primera persona. Pues, como es bien sabido por los seguidores del formato, el diseñador no ganó la edición, pero se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. Y es que, el asturiano mostró, por primera vez, su cara más cercana y humilde. Un lado alejado de las pasarelas y del lujo que ha conquistado a la audiencia.

Pelayo Díaz ha vuelto a la civilización, al igual que el resto de concursantes de la edición, y está tomándose este verano para readaptarse. A diferencia de Borja González, ganador de la edición, él no ha sido víctima del temido efecto rebote. Aun así, sí que ha sufrido las secuelas de haber estado tanto tiempo de supervivencia en la isla. Y es que, tal y como él mismo ha contado en sus redes sociales, está siendo muy complicado volver a su «figura habitual». Por ello, el estilista ha acudido a una clínica privada para realizarse un tratamiento que lo ayude a volver a su mejor forma.

El diseñador, a través de sus historias de Instagram, ha compartido un vídeo explicando el tratamiento que se está realizando. Asimismo, y muy contento con los resultados que ha obtenido hasta ahora, ha contado cuáles son los beneficios. «Combinan el drenaje linfático y masaje moldeador», informó. «Me está ayudando a reducir la hinchazón, disminuir la retención de líquidos (algo nuevo para mí) y redefinir la figura, que ahora me está costando más que antes…», agregó.

Eso sí, aunque está intentando superar las secuelas físicas que le ha dejado su paso por Supervivientes 2025, esto no le ha impedido disfrutar del verano al completo. «Estas son algunas cosas que pasaron en julio: disfruté de paseos en Vespa por Madrid, estuve de cenitas con amigos, tomamos el sol en nuestra piscina favorita de Madrid e hicimos mil planes y disfruté de mi casa al máximo, como la había echado de menos», le contó a sus seguidores.

Lejos de quedar ahí, Pelayo Díaz ha viajado hasta Asturias para realizar una pequeña escapada. Un viaje que ha disfrutado junto a una de sus compañeras de edición y, ahora, amiga: Makoke. Una desconexión de la rutina y los proyectos profesionales que ambos han disfrutado profundamente.

Borja González sufre el efecto rebote tras ‘Supervivientes 2025’

Hace unas semanas, el valenciano confesó a sus seguidores en redes sociales que había disfrutado mucho de la comida tras volver de Honduras. Pero, quizás, le ganó la ansiedad. Por ello, ha querido volver a su rutina de entrenamiento y deporte para estar en forma nuevamente.

«Vamos a ver si el efecto rebote es verdad o no. Solo deciros que llegué a Honduras pesando 80 kilos, salí pesando 67, perdí 13 kilos, y ahora peso 84. He cogido 17 kilos, y no de músculo», reveló en su cuenta de Instagram. Una cifra impactante con la que no dejó indiferente, al igual que con la foto que subió.