Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Cloe se da cuenta del distanciamiento con Marta

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 23 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 463 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Andrés tiene una profunda y sincera charla con Luis. Pues, se desahoga con él y le confiesa que siente que Gabriel podría ser el verdadero culpable de la muerte de su madre. Será así cuando le cuente el motivo de sus sospechas. Unas palabras con las que no le dejará indiferente.

Por su parte, Gabriel le cuenta a María que discutió con su madre la noche de su muerte. Pero, además, se sincerará y le contará que volvió a sentir mucho odio por ella. Paralelamente, una operaria hablará con Claudia para contarle la actitud tan rara que está teniendo Maripaz. Pues, ha vuelto a recurrir a las mentiras. En esta ocasión, está alardeando en la casa cuna que el premio se lo dieron a ella. Una información que dejará sin palabras a Claudia, tanto, que dudará de su empleada por primera vez. Mientras, Doña Clara le propondrá a su hijo que hable con Cárdenas. Pues, considera que merece un puesto remunerado en el extranjero. Eso sí, el objetivo de esto es quitárselo de encima. Luego, Carmen le reconocerá a Tasio que David la besó. Pero, le deja claro que no significó nada para ella y que es de él, su marido, de quien está enamorada.

¿Qué sucede en el capítulo 464 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 24 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Gabriel se pone en contacto con Isabel para prometerle que irá a verla a París. De esta manera, le explica que se va por negocios. Una compleja situación que inquietará a Begoña, que le propone acompañarlo. Paralelamente, veremos como Gaspar se sincerará con Manuela y le hablará de sus miedos. Será entonces cuando planee una cena de despedida, pues, convencido de que padece Alzheimer, cree que es la mejor manera de vivir un último momento con ellos.

Sin embargo, ante esta situación, le intentará calmar. Pues, considera que lo mejor no es hacer las cosas precipitadamente y esperar a los resultados médicos. Paralelamente, veremos como Andrés y Gabriel tendrán una nueva disputa. Y es que, el joven no se callará. Le dejará claro que, considera, que si no hubiera sido por sus mentiras su madre estaría viva.

Minutos después, veremos cómo Pelayo le propondrá un trato a Cárdenas. Por su parte, David se despedirá de Carmen. Será entonces cuando ambos tengan una profunda conversación. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Cloe se da cuenta que Marta tiene algo con ella. Pues, desde que se besaron, la nota distante. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.