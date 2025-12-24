Avance de los capítulos de ‘La Promesa’ de hoy: Curro, devastado por lo sucedido con Ángela

La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 23 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 740 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Adriano se queda sin palabras antes las noticias que trae el detective. Y es que, ahora, se ha podido saber qué es lo que ocurre con Catalina. Sin embargo, lo que no saben es que toda esta información es pura mentira e invención de Cristóbal. Mientras, Enora y Toño se sinceran y tienen una conversación muy personal.

Ambos deciden hablar del daño de la relación. Un intercambio de palabras donde ella le confiesa que se siente confusa sobre lo que siente. Paralelamente, Adriano le admite a Martina que su beso sí fue real y honesto. Por su parte, Ángela, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, decide escribirle una carta a Curro. Unas últimas letras de despedida antes de casarse con otro. Pero, al día siguiente, en la boda, Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia. Curro recibe la carta de Ángela y al leerle decirle salir en su busca. De esta manera, el joven la encuentra inconsciente en su habitación. Pues, al parecer, ha ingerido un potente medicamento.

¿Qué sucede en el capítulo 741 y 742 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 24 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el tiempo ha pasado en la Promesa. A través de un salto temporal, los espectadores podrán ver cómo la tristeza y la melancolía se han apoderado del palacio. Y es que, al final, Ángela no se presentó a su boda. Tal y como se pudo ver, Curro encontró a su amada inconsciente. Y es que, la joven se tomó todo el bote de mediación que le había recetado el médico.

Una terrible situación que ha culminado de la peor manera. Por ello, Margarita ha apostado por regresar al palacio y apoyar a los Luján. Pero, esta situación ha provocado lo que ya se veía venir: un nuevo enfrentamiento entre Margarita y Leocadia. Asimismo, la madre de Martina se niega a hospedarse bajo el mismo techo que la señora de Figueroa.

Por su parte, Manuel descubre que la madre de Ángela fue la que orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. Una acción con la que sacaría su beneficio. Por lo tanto, piensa tomar cartas en el asunto y le declara la guerra a Leocadia. Respecto a Martina y Adriano, estos siguen sin hablar del beso que se dieron.

Mientras tanto, en el servicio tampoco se encuentra muy bien la cosa. María Fernández sigue ocultando su embarazo, una situación que no está siendo nada fácil. Además, hacen falta trabajadores. Por ello, Teresa lo comenta con Cristóbal. Villamil sigue recibiendo quejas de sus compañeras. Asimismo, la relación de Vera y Teresa se ha roto definitivamente. Todo ello sumado al hecho de que Cristóbal le aconseja al ama de llaves que le cuente a sus compañeros la verdad de lo que pasó. ¿Qué sucederá? Para saberlo, tendremos que esperar hasta el viernes, 26 de diciembre. Pues, el jueves, día de Navidad, no habrá emisión de La Promesa.