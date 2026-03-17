El pasado lunes, 16 de marzo, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas continua uniendo corazones y, en esta ocasión, dos de los grandes protagonistas fueron Alejandro y Natalia. Ambos confesaron ser grandes seguidores de Star Wars, la aclamada saga de películas. Por ello, acudieron disfrazados como personajes de la trama. En el caso del joven, él fue vestido de Darth Vader. Ella, por su parte, fue de Leia. «Desde que era adolescente no he tenido una relación seria. Hay que tener esperanzas y ser muy abierto porque una o dos chicas te traten mal o sean infieles», comentó el comensal.

Natalia también se sinceró sobre su pasado amoroso. «Llevo sola más de un año porque no he buscado pareja, no es lo que quiero. La primera impresión que me llevo de un chico es importante, que tenga pelazo y personalidad», indicó. Un primer encuentro que no comenzó nada mal. Por ello, estuvieron de acuerdo con trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. Así pues, una vez sentados, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces cuando ella sacó a la luz el tema de los alienígenas.

Alejandro se sincera en ‘First Dates’: «Experiencias paranormal yo viví una muy bestia»

«¿Crees en ellos?», quiso saber. Pues, la respuesta que le diese Alejandro iba a ser fundamental para ella. «Creer que no hay nada me parece ingenuo porque con lo infinito que es el espacio…», le respondió el soltero. Natalia, por su parte, se sinceró. «Seguro que hay gente que ha vivido una experiencia que realmente saben que hay algo ahí fuera», opinó. Fue entonces cuando Alejandro le hizo una confesión que la dejó sin palabras. «Yo tema ovnis no como tal, pero experiencias paranormales, yo viví una muy bestia», comenzó diciéndole.

Para Natalia, lo que le cuenta Alejandro es propio de una «mítica escena de terror». Pero, es lo inesperado de su historia lo que la deja estupefacta. «Me quedé un minuto en shock porque no me creía lo que me estaba diciendo. Luego me levanté y no había nada», le contó él. Natalia, por su parte, se quedó de piedra. «Ha dicho eso y me he asustado», dijo.

La velada fue avanzando y la conexión entre ambos solteros era más que evidente. Pero, en la decisión final de First Dates hubo sorpresas. «He estado muy cómodo con ella y es tan friki como yo», dijo el sevillano. Pues, él sí quería seguir conociendo a Natalia. La soltera, por su parte, prefirió concluir el encuentro ahí. Pues, hubo detalles de Alejandro que no le terminaron de convencer. «No voy a ceder al ‘lado oscuro’», dijo. Unas palabras con las que se negaba a tener una segunda cita con él.