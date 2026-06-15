Álex García, destrozado al hablar por primera vez de Verónica Echegui en televisión tras su muerte

Hace tan solo unos meses, Álex García vivió uno de los momentos más duros de su vida a nivel personal. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la muerte de Verónica Echegui, la que fuera su pareja. La actriz falleció el 24 de agosto de 2025 como consecuencia de un cáncer. Meses después de este terrible suceso, Álex García ha roto su silencio a la hora de hablar ante una cámara de televisión sobre esta muerte que ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Lo ha hecho en el programa Historia de nuestro cine, emitido justo el día en el que sería 43 cumpleaños de la recordada actriz. Más allá de la presencia de Álex García, también han estado presentes Paz Moral y Sergio Peris-Mencheta.

«Era real, era empática, era absolutamente imprevisible», comenzó diciendo el actor durante su paso por Historia de nuestro cine. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Tenía algo que tienen algunas personas que hace que te quedes mirándolas. Parecía que tenía una especie de manual de las personas. Sabía perfectamente la grieta de cada persona y era lo que más le interesaba del mundo. Esa era su conexión con el arte». Por si fuera poco, visiblemente emocionado, Álex García quiso pronunciarse sobre lo que pensaba de Verónica Echegui: «Ella era… es… un amor total. Y nos ponía a todos de acuerdo en eso, es muy bonito. Te hacía tener fe verdaderamente en las personas, porque podía coger a cualquiera y llevarla a su corazón sin que se diera cuenta».

Respecto a lo que Verónica Echegui le aportó a nivel personal y profesional, Álex García lo tiene profundamente claro: «Me arraigó el amor y el sentido a la profesión. Me mostró un camino meticuloso y visceral de búsqueda de los personajes. Yo le aporté mi ligereza contra su profundidad, funcionaba muy bien», expresó.

Es más, precisamente esa intensidad que la actriz tenía con su trabajo, inevitablemente ocupó diversos temas de conversación entre ambos. «Es una conversación que yo he tenido muchas veces con ella. Hasta dónde es necesaria la obsesión con nuestro trabajo», hizo saber el actor, emocionado.

«En películas en las que ella lo había pasado muy mal en el proceso, dejándose parte de su salud en intensidad, horas de sueño, en esta obsesión… Luego todo el mundo lo aplaudía. Lo bonito es que en los últimos proyectos lo disfrutaba y descubría que se podía trabajar sin sufrir», explicó, roto.

Es un hecho que, a pesar de los meses que han pasado desde su fallecimiento, Verónica continúa muy presente en el día a día de Álex García, y no solamente a nivel personal, sino también en el terreno profesional. Es evidente que la actriz le ha marcado tanto que le acompañará durante toda su vida. ¡No tenemos ningún tipo de duda!