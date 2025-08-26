La discreta vida de Álex García, última pareja de Verónica Echegui: su edad y sus películas

Álex García se ha convertido en uno de los actores que puede presumir de haber participado en algunas de las series y películas más exitosas de nuestro país, pero en estos momentos pasa uno de los peores momentos de su vida. El canario fue la última gran pareja de Verónica Echegui, fallecida a los 42 años tras víctima de una larga enfermedad que prefirió mantener en secreto, por eso su fallecimiento ha sido un shock para muchos de sus amigos y compañeros de profesión. Pese a que rompieron en 2023 (aunque fueron muy discretos con su relación), ha estado junto a ella y su familia en los últimos momentos, algo que se ha podido comprobar en la capilla ardiente de la actriz.

Tiene 43 años y nació en la localidad de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Allí dio sus primeros pasos antes las cámaras como reportero de una cadena de televisión de las islas, pero su verdadera vocación era la de actor. Mientras se formaba en la mítica escuela de Cristina Rota en interpretación comenzó a tener pequeños papeles en series de televisión, debutando en Compañeros, una de las series más exitosas de la historia de Antena 3.

Más tarde llegarían sus primeros papeles importantes en títulos como Sin tetas no hay paraíso y Tierra de lobos, con gran éxito de audiencia y que le pusieron en el punto de mira de los directores de casting de nuestros país. En el cine también ha participado en grandes películas como Seis puntos sobre Emma (donde comenzó su historia con Verónica Echegui), Kamikaze y la taquillera Si yo fuera rico.

El actor era muy discreto sobre su intimidad, tanto que ni utiliza apenas las redes sociales y evita en todo momento hablar de temas que no sean profesionales, aunque sí que se ha dejado ver más de una vez con su pareja en eventos, especialmente estrenos. Desde el año 2010 comenzaron una relación, dejando de lado a las cámaras, y refugiándose en su una casa en plena sierra madrileña, alejados del bullicio.

Aunque en el año 2023 se acabó su relación de más de diez años, no quisieron hablar en ningún momento de las razones y llevaron con la máxima discreción esta ruptura. Esa misma discreción es con la que Verónica Echegui ha llevado la enfermedad que padecía desde hace tiempo y de la que apenas sus más cercanos sabían.

La artista estrenó el pasado mes de junio la serie A muerte, que se puede ver completa en Atresplayer, pero no le impidió hacer promoción ante los medios. Nada, excepto el pelo más corto de lo habitual, hacía pensar que estaba pasando un gran momento de salud, ya que desprendía la misma alegría y naturalidad de siempre.

Pese a no estar ya juntos, la actriz fue el gran amor de Álex García, por eso no ha dudado un segundo en estar junto a ella y a su familia en el momento de darle su último ‘adiós’. En el tanatorio ha estado presente en todo momento sin abandonar su lado.

«Llegó justo con el cuerpo de Verónica. Me dicen que está totalmente desolado, que no se ha levantado de al lado del cuerpo de Verónica y que pretende que ninguno de los medios de comunicación podamos entrar o salir de este tanatorio», así contaba Iván García, reportero de TardeAR, la situación que se estaba viviendo.