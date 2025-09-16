No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 15 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 254 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Rafael no ha dudado un solo segundo en comenzar una investigación para tratar de averiguar la posible implicación de Ana en la muerte de Julio. Un paso que ha decidido dar cuando Francisco le ha dado a conocer lo que pasó aquella tarde. Es un hecho que quiere respuestas, y no va a parar hasta conseguir su objetivo sin importar las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Victoria se ha propuesto algo que, a priori, parece bastante complicado. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la idea de reconciliarse con José Luis a la mayor brevedad posible. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el Duque continúa sin entender cuál es el motivo por el que Victoria le mintió, de manera tan descarada, respecto a la muerte de Pilara. Es más que evidente que se trata de un gesto que no va a perdonar, entre otras cuestiones, porque algo tan valioso como su confianza se ha visto rota en mil pedazos, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 255 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 16 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Rafael no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Ana. Y todo con la firme intención de descubrir, de una vez por todas, la verdad respecto a la trágica muerte de Julio.

Úrsula ha querido hacer lo propio para tranquilizar con Ana, con la firme intención de que no hable. De hacerlo, todo su plan se vería truncado y roto en mil pedazos. Matilde, por otro lado, está a punto de agredir a Victoria al sentirse profundamente harta de sus constantes provocaciones. Eso sí, alzarle la mano podría significar su fin, sin lugar a dudas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.