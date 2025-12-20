Vox cree que la vuelta de los jóvenes extremeños a su tierra por Navidad le aportará más votos

Los jóvenes universitarios de Vox vuelven a Extremadura por Navidad, como el turrón. En general, este año la mayoría de los estudiantes en edad de votar tienen su inclinación hacia la derecha, según la última encuesta del CIS que apunta a que el voto entre 18 y 24 años se inclina hacia el PP y Vox.

Este pasado viernes las vacaciones comenzaban, y la mayoría de los estudiantes universitarios extremeños que viven en Madrid y Sevilla están de regreso. Victoria, la joven pacense que se ha tatuado el mensaje autógrafo de Abascal en su brazo que dice «Viva España», es uno de los casos más representativos de esta nueva generación de votantes. Ella es una de los 26.000 nuevos electores que participarán el próximo domingo en el adelanto electoral.

Victoria tiene un hermano, Hugo, que estudia en Sevilla y regresa a Badajoz este sábado. Su madre Mabel explica a OKDIARIO que «su hijo votará el domingo y que será a Abascal». Hugo representaría el 16,% de los chavales de su edad que ven en Vox la mejor opción para su futuro, frente a un 25,8% que según Tezanos confiaría en el PP, situándose muy lejos las formaciones de izquierdas –PSOE (12,9%) o Unidas por Extremadura (7,2%)–.

«Mi hijo ha venido este viernes, estudia en Sevilla y va a votar a Vox», comenta una madre en Valencia de Alcántara (Cáceres). Y esa es exactamente la percepción que tienen la mayoría de las personas que han organizado esta campaña en Vox, señalando que la Navidad en Extremadura «nos favorecen».

Los votos a Vox por Navidad

Vox cree que la vuelta de los jóvenes extremeños a su tierra para reunirse con la familia les aportará «más votos», dado que el porcentaje de abstención entre este generación se estima mucho menor que en anteriores elecciones. «Esta generación que estudia fuera sí va ir a votar», opinan en Vox mientras señalan que la intención mayoritaria de voto entre los zoomers es hacia la derecha y, cada vez más, «contra el bipartidismo», considerando a Abascal un outsider del sistema.

Se basan en dos cuestiones. Por un lado, en el fuerte respaldo joven que ha tenido Vox en cada uno de los actos que ha celebrado durante esta campaña, con imágenes que no se han visto en ninguna otra, como el fenómeno selfie con Santiago Abascal. Por otro lado, en el último barómetro publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña.

«Ni nunca se habían adelantado elecciones ni nunca se habían celebrado en Navidad. El resto de ocasiones, los estudiantes que cursan estudios fuera de Extremadura no votan porque ni vienen a propósito ni lo hacen por correo. Sin embargo, este fin de semana están ya todos aquí», razona un miembro de Vox. Su teoría es asentida con la cabeza por un grupo de cargos en el partido, entre los que se encuentra una portavoz municipal de una de las poblaciones extremeñas más grandes.

La alta participación juvenil en estas elecciones adelantadas podría contrastar con la baja participación de simpatizantes del PSOE, como señalan la mayoría de sondeos. A lo que hay que recordar que en precampaña los socialistas liderados por el imputado Miguel Ángel Gallardo lanzaron una convocatoria juvenil para participar en un spot de partido remunerado con 109 euros.

La polémica en torno a Revuelta tampoco parece que vaya a perjudicar a Vox. La mayoría de jóvenes en la región desconocen hasta en qué consiste la asociación al ser preguntados por ella. Son las nuevas generaciones que han crecido próximos a las ideas de un partido que precisamente no ha tenido nuevas generaciones, como sí las tiene el PP. Los seguidores Z responden más a un patrón fan. Piden selfies a Abascal, y muchos de ellos lo hacen acompañados de sus padres.

Por su parte, fuentes del PP explican a OKDIARIO que sus últimos datos ya descartaban la mayoría absoluta de su candidata, María Guardiola. La presencia discreta tanto de Alberto Núñez Feijóo como de Pedro Sánchez en Extremadura, contrasta con la de Santiago Abascal, quien ha pasado desde la precampaña prácticamente todos los días en la comunidad autónoma logrando que incluso a las convocatorias a medios acudieran cientos de personas, a las que no les ha importado mojarse ni durante el temporal de esta última semana.

De hecho, obligados por garantizar su seguridad ante la máxima expectación que genera su estancia, la organización ha mantenido en estas semanas un sigilo absoluto, para que evitar aglomeraciones donde pernoctaba.