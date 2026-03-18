El PP lanza en Canarias la mayor rebaja fiscal para autónomos: sin IGIC y una sola declaración al año

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha anunciado este miércoles una medida histórica para rebajar las cargas administrativas y fiscales de los autónomos que beneficiará a 11.000 trabajadores por cuenta propia en la comunidad.

Domínguez ha informado que el Ejecutivo regional ampliará el umbral de la franquicia del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) hasta los 50.000 euros de volumen anual de operaciones para pequeños empresarios y profesionales con el objetivo de «aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica».

La medida se articula a través del Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP), un mecanismo de adhesión voluntaria que permitirá a los autónomos y personas físicas que no superen ese umbral de facturación no repercutir el IGIC en sus facturas, a cambio de no poder deducirse las cuotas soportadas en sus compras. El acogimiento a este régimen reducirá, además, de cinco a una las declaraciones anuales ante la Agencia Tributaria Canaria, aliviando de forma notable la carga administrativa de este colectivo.

«En el contexto actual de inflación y encarecimiento de los costes, es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas», ha afirmado Domínguez.

La nueva cifra sitúa a Canarias como la única comunidad autónoma de España que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, con un umbral que supera incluso la media de los países de la Unión Europea, establecida en torno a los 40.000 euros. El contraste es llamativo: la directiva europea que exime de repercutir el impuesto a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales continúa sin ser traspuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, situación que, según Domínguez, ha motivado ya una denuncia de Bruselas ante la Justicia europea contra España.

«Mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA y mientras el Gobierno de España desatiende las demandas de las personas trabajadoras autónomas, siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea, el Gobierno de Canarias da un paso adelante y consolida un modelo propio de simplificación fiscal para los emprendedores y autónomos», ha subrayado el vicepresidente.

El calendario de implantación previsto contempla la aplicación del nuevo umbral a partir del 1 de julio de 2026, mientras que la reducción a una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales actuales, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2027, con el objetivo de reducir la posibilidad de errores formales y los requerimientos de gestión asociados.

Domínguez encuadró el anuncio dentro del Plan Respaldo Autónomo del Ejecutivo regional, un paquete de medidas que incluye, según el consejero, apoyo a la conciliación laboral, a la contratación, a las bajas por incapacidad temporal y a la inversión mediante la bonificación de intereses en préstamos. El vicepresidente sostuvo que el conjunto de iniciativas persigue «acompañar al autónomo de principio a fin, desde que pone en marcha su actividad hasta su consolidación, reforzando la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y garantizando que nadie tenga que renunciar a emprender por culpa de la burocracia».