Los países miembros de Mercosur han ratificado de forma definitiva el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) tras la aprobación del Congreso de Paraguay este martes, único país que quedaba por dar el sí. De esta forma, tras haber dado luz verde Uruguay, Argentina y Brasil desde sus respectivos parlamentos, la parte sudamericana del acuerdo ya está preparada para comenzar a intercambiar bienes con Europa.

«Tras la ronda de argumentaciones, el proyecto ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación», ha anunciado en un comunicado la Cámara de Diputados del Poder Legislativo en Paraguay.

El presidente de la Cámara y diputado de la Asociación Nacional Republicana Raúl Latorre ha valorado la aprobación del acuerdo entre Mercosur y la UE, definiendo el hito como una «apertura a un mercado de más de 400 millones de habitantes con el mayor poder adquisitivo».

Así, el comunicado del Parlamento ha destacado que el pacto de comercio que ha ratificado Mercosur «contempla beneficios específicos para el Paraguay», como cuotas exclusivas de exportación con arancel cero para determinados productos, reglas de origen con condiciones especiales para facilitar el ingreso de productos paraguayos al mercado europeo o plazos más amplios para la adaptación a normas sanitarias.

Acuerdo de la UE con Mercosur

En ese sentido, los legisladores de este país han subrayado que esta aprobación significa un «hito histórico» para ambos bloques, que tendrán que concretar la entrada en vigor del mismo en los próximos meses.

De este modo, Paraguay, que ostenta la presidencia pro tempore de Mercosur desde el 20 de diciembre del año pasado, se ha sumado a Uruguay, Argentina y Brasil en la ratificación del acuerdo, completando así la aprobación en el bloque sudamericano.

De hecho, este mismo martes el Congreso Nacional de Brasil ha anunciado la promulgación del decreto legislativo que ratifica el acuerdo, pese a que las cámaras que lo componen, la de Diputados y el Senado, ya hicieran lo propio a finales de febrero y a principios de marzo, respectivamente.

«El Gobierno prevé que el acuerdo entre en vigor este semestre», ha señalado el Legislativo brasileño en un comunicado al respecto del acuerdo que se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay.

Tras la ratificación del bloque sudamericano, todavía falta la confirmación del lado europeo, si bien la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció a finales de febrero el inicio del proceso para su aplicación provisional.

No obstante, en Europa, sectores como el agroalimentario están ejerciendo mucha presión para evitar que el acuerdo salga adelante, pues consideran que puede provocar que se importen productos que no han pasado por los mismos procesos sanitarios y ecológicos que los del continente.

En ese sentido, los agricultores y ganaderos consideran que se genera una competencia desleal a causa de las diferencias legislativas. Esto ha generado numerosas manifestaciones en toda Europa, incluidas algunas vividas en España, que han llegado a causar el corte de carreteras en diversos puntos del territorio.