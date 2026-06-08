El Gobierno inicia las obras para desacralizar el Valle de los Caídos el mismo día que el Papa recibe a Sánchez

El Gobierno de España ha comenzado este lunes los estudios geológicos para la desacralización y profanación del Valle de los Caídos el mismo día que Pedro Sánchez se ha reunido con el Papa León XIV en la Nunciatura Apostólica de Madrid.

El Ejecutivo ha enviado un equipo con maquinaria para comenzar las perforaciones en el subsuelo justo el único día de la semana que el conjunto monumental está cerrado al público el mismo día en que la atención estaba puesta en el recibimiento del Sumo Pontífice al Congreso de los Diputados, donde León XIV se ha convertido en el primer papa de la historia en pronunciar un discurso.

Esta provocación del Ejecutivo se corresponde con el primer paso previo para continuar la profanación del Valle de los Caídos, por medio de la Ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo de Sánchez ha retomado su plan de «reacondicionamiento» en lo que ha llamado «la resignificación del Valle de Cuelgamuros» para ejecutar el proyecto arquitectónico ganador La base y la cruz, y que supondrá profanar la capilla del Santísimo donde hasta ahora se celebra la adoración perpetua del Corpus Christi. Es decir, es el espacio más sagrado de todo el templo, que es además el más grande del mundo, incluyendo así mismo la cruz monumental que lo corona.

Para llevar a cabo esta primera prospección, el Gobierno no requiere licencia de obra ni la comunicación previa al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ni a Patrimonio Nacional. «Es el principio del fin», lamenta Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, a OKDIARIO, quien ha confirmado el comienzo de dichas catas en el subsuelo de la explanada delantera de la Basílica Pontificia.

«Es un insulto en toda regla», añade Linares, «teniendo en cuenta que se ha producido cuando Su Santidad estaba pronunciando su discurso en el Congreso de los Diputados».

En tiempo real. Ahora mismo el gobierno, mientras reciben a Su Santidad el Papa en el congreso, da orden de comienzo de las obras de destrucción del Valle de los Caídos. Quieren empezar a hacer catas en el suelo de la explanada delantera de la Basílica Pontificia. pic.twitter.com/Pt1JIkEYmp — Pablo Linares (@advclinares) June 8, 2026

En pleno estallido social, donde numerosos católicos han pedido a León XIV que vuelva a visitar el Valle de los Caídos, como ya hizo en 2003 con cientos de jóvenes, Sánchez ha aprovechado para arrancar los preparativos en la delantera de la basílica.

Las máquinas perforadas atravesaban la valla del Valle de los Caídos, mientras se estaba celebrando la reunión en la Nunciatura, en la que participaron el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, así como el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Piopp, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álbares.

(En ampliación)