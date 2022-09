La desconocida vida de Santi Rodríguez: su mujer, sus hijas y su momento más duro

Santi Rodríguez es malagueño de nacimiento y es un rostro conocido para muchos, pues lleva años dedicándose a la interpretación. Su papel más sonado fue en ‘7 vidas’, pero hoy, hemos venido a hablar sobre la vida del actor fuera de cámaras, su familia y el gran susto que tuvo que superar.

Muchos pensarán de su formación se relaciona con el mundo de la interpretación, pero nada más lejos de la realidad. Santi Rodríguez cursó Derecho en la Universidad de Granada. Siguió el consejo de su padre, no obstante, no tardaría en darse cuenta de que ese no era su camino y no acabó ejerciendo de ello.

Los inicios de Santi Rodríguez como cómico

Trabajó durante años sin ser conocido en la pequeña pantalla y finalmente, el esfuerzo empezó a dar frutos y se hizo un hueco en el mundo de la televisión con ‘Genio y Figura’. En este programa también se pudo ver a Chiquito de la Calzada o a Paz Padilla, por lo que no fue el primer rostro conocido en empezar por estos platós.

Pablo Motos, que era el coordinador de guiones de ‘El Club de la Comedia’ y su equipo, se empezaron a fijar en su humor y acabó siendo un fijo en el programa. Con lo que empezaría a hacerse un lugar propio en la televisión y la audiencia empezó a reconocerlo por su trabajo. Este le serviría como empujón para que se fijaran en él para el papel de frutero en ‘7 vidas’.

Empezó como un personaje secundario, pero acabó siendo uno de los personajes principales entre el reparto. Este proyecto le abrió nuevas puertas como actor y lo hemos podido ver en títulos como ‘Me resbala’, ‘Los irrepetibles’ o conocidos programas como ‘Tu cara me suena’. También, ha seguido dando guerra sobre los escenarios, colaborando en obras de teatro y haciendo reír a sus espectadores con sus monólogos.

Las amenazas en redes sociales y su relación con el Opus

Santi llegó a recibir amenazas de muerte serias en Twitter y él las denunció, no obstante, estas no se relacionaban con su papel en la televisión, sino por sus creencias y su proximidad con el Opus Dei.

Él decidió dar su opinión “Lo primero, dejar claro que no soy de la Obra, sino simpatizante. Dicho esto, en el Opus Dei me inculcaron unas creencias que han sido de gran ayuda en momentos difíciles. Por eso lo defiendo a muerte”. En ese momento, cerró su perfil en la red social, aunque más tarde volvería a abrirlo.

El momento más duro en la vida del actor y su familia

En 2017, justo el día de su cumpleaños, Santi Rodríguez sufrió un infarto del que pudo recuperarse completamente. Esta experiencia le hizo cambiar radicalmente su forma de ver la vida y se centró en el mundo solidario, intentando hacer el bien en el mundo. Quiere aportar su granito de arena en la sociedad y construir un mundo más amable.

Uno de sus mayores apoyos durante este momento tan duro fue Vicky, su compañera de vida con la que lleva ya más de dos décadas. Esta ha mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación, no obstante, se sabe que la pareja tiene dos hijas y parece que la familia se apoya en sus logros, metas y objetivos para seguir creciendo.