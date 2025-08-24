De la tristeza a la ternura: la increíble transformación de un perrito abandonado que demuestra que el amor lo puede todo

Las historias de rescates de animales abandonados siempre llegan al corazón, pero pocas logran mostrar de forma tan evidente lo que el amor puede hacer por ellos. El protagonista de esta historia es un perrito abandonado que fue encontrado en unas condiciones terribles: desnutrido, enfermo y débil, apenas podía mantenerse en pie.

Cuando lo encontraron, su estado de salud era alarmante, y ni siquiera los veterinarios sabían si conseguiría sobrevivir. Su cuerpo estaba muy frágil y su mirada reflejaba miedo y desconfianza por todo lo que había sufrido.

La increíble historia de un perrito abandonado

El perro estaba desnutrido y necesitaba atención veterinaria inmediata; recibió tratamientos para desparasitación, vacunas… Su cuerpo, debilitado por semanas o incluso meses de abandono, requería una alimentación adecuada para recuperar fuerza y peso.

Durante los primeros días y semanas, a pesar de los cuidados que recibía, el animal se mostraba desconfiado con los humanos, evitando el mínimo contacto y refugiándose en lugares donde se sentía seguro. Quienes cuidaban de él respetaban su espacio y le daban todo el cariño y el amor que se merecía. Sabían que llevaría algo de tiempo ganarse su confianza, pero con constancia, paciencia y ternura lo lograron.

El cambio físico comenzó a ser evidente poco a poco. Su pelaje, antes opaco y sucio, empezó a brillar. Su musculatura se fue fortaleciendo y su energía aumentó, lo que permitió que sus juegos y paseos fueran más largos y frecuentes.

La transformación emocional

Si bien la recuperación física era vital, la verdadera transformación del perrito se dio en el ámbito emocional. A juzgar por su estado físico y el miedo y la desconfianza que mostraba hacia los humanos, había vivido experiencias muy traumáticas. Superarla es un proceso largo y delicado con técnicas de socialización y recompensando los comportamientos positivos con palabras de cariño, premios y caricias.

Con el paso del tiempo, el perrito empezó a mostrar signos de confianza y afecto hacia quienes cuidaban de él con amor. De vez en cuando, se acercaba a ellos de forma espontánea, en busca de contacto. En estas interacciones, movía la cola de lado a lado, una señal de alegría y felicidad.

Este cambio emocional fue realmente conmovedor para sus cuidadores, quienes comprendieron que el amor puede sanar heridas físicas y emocionales que parecían irreversibles. Además, empezó a florecer su verdadera personalidad del perrito. De un animal retraído y temeroso, pasó a ser cariñoso, juguetón y curioso.

This abandoned doggo was rescued in the worst condition, but his transformation proves one thing: love really is the answer ❤️ pic.twitter.com/S29pW6akGD — Puppies 🐶 (@PuppiesIover) August 19, 2025

Perros abandonados en España

@cenandoconpablo Storytime: encuentro un perro abandonado en Totana (Murcia): me parece INADMISIBLE que a 2025 haya quienes tengan la osadía de abandonar a un animal. No hay derecho alguno ni justificación tan cruel que solo puede nacer de un corazón sucio vacío y podrido por dentro. Esto no es cuestión de amar o no los animales, es de ser humanos. No entra en mi cabeza actuar así y me apena que como sociedad sea algo tan tan frecuente. Este pobre perro ha estado CUATRO DÍAS SOLO DEAMBULANDO EN UNA GASOLINERA sin que nadie intente ayudarle… La carretera está a escasos metros y podía haber sido su final. Hace tiempo leí «los perros son una pequeña parte de nuestra vida, nosotros su mundo entero» y vaya el que estamos dejando.. ojalá se endurezcan las penas a actos así y los abandonos queden en algo anecdótico. Y aprovechando que me dedico a comer diré que la vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar lo que debe. Creo mucho en el karma y le llegará a esos hijos de p*ta que actúan así. El perro ya se ha ido a un refugio cerca de Totana. Ojalá encuentre una familia pronto a quien pedirá poco y entregará mucho 😔 ♬ sonido original – CENANDO CON PABLO

«Más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos en el año 2023 según destaca el Estudio de Abandono y Adopción 2024 de la Fundación Affinity. Es un dato preocupante y que constata que el abandono sigue siendo un problema estructural que precisa una mayor intervención y cooperación de todos los agentes implicados para lograr disminuir esta cifra y asegurar el bienestar de los animales de compañía en nuestra sociedad», señala la Fundacción Affinity.

Y añade: «Aunque desde el 2008 se observa un descenso en el número de perros y gatos recogidos por lasentidades protectoras en España, aún es un descenso moderado y la cifra, que en el año 2023 fue de 286.682 animales de compañía abandonados (170.712 perros y 115.970 gatos) es aún muy alta. A lo largo de los últimos años hemos conseguido mejorarla, pero aún son muchos perros y gatos los que se quedan solos. El abandono o la pérdida en 2023 afectó al 2.6% de los 6.510.000 de perros y al 2.4% de los 4.783.000 gatos que se estima viven en España».