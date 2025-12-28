Lo peor está por llegar y no estamos preparados: el aviso de METEOCAT que afecta a Barcelona

El aviso de Meteocat que afecta a Barcelona, lo peor está por llegar y no estamos preparados para ver aparecer este importante cambio. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica lo que está a punto de pasar en estos días en los que la situación puede cambiar por momentos. Un giro radical que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este invierno parece que nos alejará de lo que sería habitual en esta época del año, para dejarnos con unas circunstancias que parece que son las que nos darán más de una sorpresa. Llevamos varios días con una tormenta perpetua en Cataluña, la lluvia se ha convertido en una amenaza con la que deberemos empezar a luchar de una forma o de otra. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo una realidad. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, con una predicción del tiempo que puede llegar a ser especialmente peligrosa.

No estamos preparados para lo peor que llega

Es importante estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de conectar claramente por una serie de elementos que parece que llegarán a toda velocidad y que pueden ser claves.

Es hora de saber qué puede pasar con una previsión del tiempo en la que el Meteocat no duda en lanzar un aviso que afectará de lleno a Barcelona. Con la mirada puesta a un marcado cambio de situación, el tiempo puede darnos más de una novedad destacada que sin duda alguna, puede ser esencial.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede convertirse en un cambio que nos afectará de lleno en estos días tan especiales del año. El mal tiempo, puede convertirse en una situación del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasarnos en unos días en los que realmente el cambio puede ser posible.

Este invierno parece que apunta maneras y puede darnos más de una alegría del todo inesperada en estos días que hasta el momento no sabíamos.

Afecta a Barcelona este aviso de Meteocat

El Meteocat ha lanzado un aviso importante que nos golpeará con fuerza, son tiempos de aprovechar al máximo cada segundo de buen tiempo para poder afrontar una serie de situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Barcelona es una de las zonas más afectadas por un temporal que parece que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos con precipitaciones localmente persistentes en el litoral y prelitoral, con probabilidad de que sean localmente fuertes, menos probables y más dispersas y ocasionales hacia el interior. Cota de nieve a 1600-1800 m. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y sin cambios en la mitad sur y máximas en ascenso; heladas en el Pirineo, en general débiles. En el litoral, viento moderado del nordeste; en el resto, viento flojo con intervalos de moderado de componente este». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente persistentes en el litoral y prelitoral, con probabilidad de que sean localmente fuertes».

Para el resto de España la situación quedará de la misma manera: «Un sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla. Los mayores acumulados se esperan en el extremo sureste peninsular y en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes en Murcia y principalmente en Valencia y Andalucía mediterránea. Ocasionalmente irán acompañadas por tormenta. Tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas donde podría darse alguna llovizna. Intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas. Nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas. Bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular. Predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y el nordeste para las mínimas donde lo harán los descensos. Los aumentos serán más acusados para las mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur. En Baleares, máximas en aumento y mínimas con pocos cambios. Tampoco se prevén cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta Norte».