Esto es en lo que ha gastado Sonsoles Ónega el millón de euros del premio Planeta 2023

Sonsoles Ónega se ha convertido en noticia gracias a la presentación de su nueva novela, Llevará tu nombre. El acto tuvo lugar el pasado 25 de febrero en el histórico restaurante Lhardy, un escenario cargado de tradición cultural y especialmente simbólico para la autora. Allí, ante los medios de comunicación, habló tanto del proceso creativo de su nueva obra como de algunas decisiones personales tomadas tras el éxito que alcanzó en 2023 con el prestigioso galardón literario que concede cada año la editorial Planeta.

La publicación de su nueva novela coincide con un momento de consolidación en su carrera como narradora, que combina con su conocida trayectoria periodística. Durante el encuentro con la prensa, la escritora abordó con naturalidad cuestiones profesionales y personales, entre ellas el destino del millón de euros que recibió tras alzarse con el premio Planeta hace dos años.

Lejos de inversiones empresariales o proyectos ajenos al mundo cultural, la escritora explicó que destinó gran parte de esa suma a una iniciativa profundamente vinculada a su identidad: la creación de una biblioteca en su propia casa.

El premio Planeta de Sonsoles Ónega

En 2023, Sonsoles Ónega obtuvo el máximo reconocimiento del jurado del premio Planeta gracias a la novela Las hijas de la criada, una obra ambientada en la Galicia de comienzos del siglo XX que logró un notable éxito editorial. El galardón, considerado uno de los más prestigiosos del panorama literario en lengua española, está dotado con un millón de euros para la obra ganadora, lo que lo convierte además en uno de los premios mejor remunerados del mundo.

La autora ha reconocido en distintas ocasiones que aquel momento fue especialmente intenso, tanto por la repercusión mediática como por la responsabilidad que conlleva obtener un reconocimiento de tal magnitud. Durante una conversación en el pódcast Zodiac, Ónega reflexionó sobre lo que implica ganar este premio dentro del sector editorial.

Según explicó, la alegría inicial se mezcla inevitablemente con la presión que supone cumplir con las expectativas que genera el galardón. La escritora señaló que el premio puede convertirse en un «arma de doble filo», ya que tras la celebración llega el compromiso de responder al éxito con ventas y con una historia capaz de sostener el interés del público. Aun así, subrayó que, más allá de la cuantía económica, lo verdaderamente relevante en este tipo de reconocimientos sigue siendo la capacidad de la literatura para contar vidas y construir relatos que perduren.

¿Qué ha hecho con el dinero?

Una de las revelaciones que más interés despertó durante la presentación de su nueva novela fue el destino que la autora dio al dinero del premio. Sonsoles Ónega confesó que una parte sustancial del millón de euros se invirtió en levantar una biblioteca en su hogar, un proyecto que definió como profundamente emocional.

La idea, explicó, está ligada a la figura de su padre, el veterano periodista Fernando Ónega, recientemente fallecido. La escritora recordó que recibió de él una biblioteca como herencia en vida, un espacio que marcó su relación con la lectura desde la infancia y que influyó decisivamente en su vocación literaria.

Por ese motivo, la construcción de su propia biblioteca no fue únicamente una decisión práctica. Para Sonsoles, se trató más bien de un gesto simbólico que conecta su presente como novelista con el legado intelectual de su familia. Según explicó, el nuevo espacio reúne miles de volúmenes y reproduce, en cierta medida, la atmósfera que ella siempre había imaginado para un lugar dedicado a la lectura.

Sonsoles Ónega ha señalado que el proyecto responde a una aspiración muy personal, hasta el punto de que describió el resultado final como una biblioteca que se parece mucho a la que había soñado durante años. Además, reconoce que una pequeña parte del dinero también se destinó a resolver cuestiones económicas pendientes, algo que definió con humor como «cubrir algunos agujeros».

El nuevo libro de Sonsoles Ónega

La publicación de Llevará tu nombre marca un nuevo paso en la trayectoria literaria de Ónega, que en esta ocasión vuelve a situar a las mujeres y a las relaciones familiares en el centro de la narración. La novela se adentra en historias ambientadas en el Madrid de finales del siglo XIX, donde varias figuras femeninas luchan por abrirse camino en ámbitos como la educación y la cultura.

La escritora explicó durante la rueda de prensa que su intención era rescatar biografías que durante décadas han permanecido en la sombra. A través de esas historias, la obra aborda tanto las heridas como los afectos que se transmiten dentro de las familias, así como la manera en que las generaciones posteriores heredan los logros y sacrificios de quienes las precedieron.

Nuestra autora reconoce, además, que el proceso de escritura exigió una dedicación intensa. Entre bromas, admitió que la novela le obligó a «robarle tiempo» a su pareja, una confesión que refleja hasta qué punto la creación literaria ocupa una posición central en su vida. En estos momentos, Sonsoles está atravesando un momento difícil porque acaba de fallecer su padre, pero ha recalcado que se siente muy arropada porque se ha dado cuenta de que Fernando Ónega es toda una institución.