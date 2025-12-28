La ONU patrocinó la cátedra de Begoña tras acudir Sánchez a una cumbre sobre los negocios de su mujer

Begoña Gómez cerró la alianza entre su cátedra y el Pacto Mundial de Naciones Unidas -iniciativa de la ONU en materia de sostenibilidad empresarial- un mes después de que Pedro Sánchez participase en la cumbre de líderes mundiales impulsada por esta organización internacional.

El 1 de junio de 2022, Sánchez participó en el foro del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que fue promocionado como «la reunión más grande del mundo de líderes empresariales sostenibles». Durante su intervención, el presidente del Gobierno se alineó con los objetivos del Pacto Mundial, que coincidían expresamente con los de la cátedra de su mujer en la Complutense: «Lograr la sostenibilidad y acelerar el progreso empresarial» a través de los autodenominados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este contexto, Sánchez ensalzó las «alianzas público-privadas» y el «compromiso de la comunidad empresarial española» con el Pacto de la ONU. El presidente del Gobierno concluyó su intervención destacando la necesidad de «seguir uniendo fuerzas y buscando soluciones valientes y creativas para crear un mundo mejor, más sostenible, inclusivo y justo».

El Pacto Mundial se autodefine como «la iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo», y realiza «un llamamiento a las empresas y organizaciones a que alineen sus estrategias y operaciones con los diez principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción (ODS)». Se trata, punto por punto, del ámbito de negocio de Begoña Gómez, quien –a través de su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Complutense de Madrid– promovía el cumplimiento de esos objetivos por parte de las empresas.

Alianza con la cátedra

El 6 de julio de ese mismo año, es decir, apenas un mes después de que Sánchez comprometiese su apoyo a esta rama de la ONU encargada de la «sostenibilidad», Begoña Gómez anunciaba a la Complutense la firma de una adenda con Pacto Mundial.

En concreto, ese día, la esposa del presidente del Gobierno hizo llegar al entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio la adenda suscrita por Pacto Mundial Red Española «para su firma a la mayor brevedad», según se desprende de los correos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Begoña. En septiembre, la secretaria de Begoña Gómez, Cristina Álvarez –directora de Programas de la Presidencia del Gobierno–, continuó con las gestiones para cerrar esa colaboración.

Para ‘vender’ su máster

Begoña Gómez ha presumido del apoyo del Pacto Mundial, empleándolo para captar alumnos para el máster de Transformación Social Competitiva que hasta el curso pasado dirigía en la Complutense.

En el dossier informativo que remitía a los interesados en el título –con un coste de 7.200 euros por alumno– la mujer del presidente socialista destacaba entre sus «colaboradores» al Pacto Mundial de la ONU. Sin duda, un potente gancho para el alumnado. Desde el organismo, sin embargo, negaron a OKDIARIO tener nada que ver con el máster, y limitaron esa colaboración a un acuerdo con la Complutense para «compartir materiales formativos para pymes en materia de Agenda 2030».

Según explicaron, esos materiales se iban a distribuir a través de la plataforma para empresas –creada para la universidad pública y cuya marca fue registrada a su nombre por Begoña Gómez, motivo por el que está imputada por apropiación indebida–.

«El acuerdo que alcanzamos era una acción colaborativa común en nuestra organización, similar a otros que tenemos con otras organizaciones. Como entidad líder en sostenibilidad empresarial, tenemos varios materiales formativos que compartimos para que las empresas españolas tengan más sencillo alcanzar conocimiento y capacitación en la materia, sin coste para ellas», explicaron desde el organismo, a preguntas de este periódico.

Pese a ello, Gómez incluía el logo del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el apartado de «colaboradores», junto a potentes empresas como Telefónica y Google, la Cámara de Comercio o la patronal Conpymes. Desde el Pacto Mundial aclararon que no se les compartió este folleto promocional, ni se les consultó sobre la inclusión de su marca.