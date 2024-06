Begoña Gómez usa a la ONU sin su permiso para vender su máster: «No tenemos nada que ver con eso»

Begoña Gómez utiliza un potente gancho para captar alumnos para el máster de Transformación Social Competitiva que codirige en la Universidad Complutense de Madrid: la ONU. En el dossier informativo que Gómez remite a los interesados en el título, la mujer del presidente socialista presume de sus «colaboradores». Y, entre ellos, cita el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de la ONU sobre «sostenibilidad empresarial». Sin embargo, desde este organismo internacional niegan a OKDIARIO que tengan nada que ver con el máster y limitan esa supuesta «colaboración» de la que presume Gómez a un acuerdo con la Complutense para «compartir materiales formativos dirigidos a las empresas españolas».

Según explican, esos materiales se iban a distribuir a través de una plataforma -que no se llegó a poner en marcha- bajo la organización de la cátedra de Transformación Social Competitiva de Gómez. Pero su relación con el máster, puntualizan, es inexistente. Pese a ello, el logo figura en el material promocional específico de la titulación, de 7.200 euros por alumno.

«Nuestra colaboración no es con el máster», señalan desde el Pacto Mundial de la ONU España, «es con la Universidad». Según este acuerdo, firmado en 2022, el organismo se comprometía a «aportar materiales formativos para pymes en materia de Agenda 2030».

«El acuerdo que alcanzamos es una acción colaborativa común en nuestra organización, similar a otros que tenemos con otras organizaciones. Como entidad líder en sostenibilidad empresarial, tenemos varios materiales formativos que compartimos para que las empresas españolas tengan más sencillo alcanzar conocimiento y capacitación en la materia, sin coste para ellas», explican.

Gómez incluye el logo del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el apartado de «colaboradores», junto a empresas como Telefónica y Google, la Cámara de Comercio o la patronal Conpymes. Aunque no precisa si se trata de «colaboradores» del máster o de la cátedra, la esposa del líder socialista destaca este apoyo como reclamo para vender la titulación. Desde el Pacto Mundial aclaran que no se les compartió este folleto promocional, ni tampoco se les consultó sobre la inclusión del logo, e insisten en que su relación no es con el máster en cuestión.

En principio, esa titulación no se ofertará el próximo curso, al ser retirada en pleno escándalo por la imputación de Gómez. Ello no evita que la mujer del presidente socialista siga remitiendo folletos promocionales a los alumnos que se interesan por el título.

Begoña Gómez ante el juez

Mientras, el juez mantiene para el 5 de julio la declaración de la mujer del líder del PSOE como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y la Fiscalía Europea ha asumido parte de la investigación, ya que los contratos adjudicados por Red.es a su socio Carlos Barrabés -tras las cartas de recomendación de Gómez- estaban financiados con fondos europeos. El importe de esos contratos superaba los 10 millones.

La titulación está ahora en el aire después de que la Complutense la haya retirado para el próximo curso, como reveló este periódico. Fuentes de la UCM afirman que los directores del título «no han solicitado su continuidad», por lo que no se ofertará. Hasta hace unos días, la web del título anunciaba una nueva edición, la cuarta, para el mes de octubre. Ahora, no figura ninguna fecha.

«Esta formación es más que un máster en sostenibilidad, es un máster de formulación estratégica para conseguir un mundo mejor, más justo y donde nadie se quede atrás, tal y como promueve la Organización de Naciones Unidas», destaca Begoña Gómez en el folleto promocional, que encabeza una declaración del secretario general de la ONU, António Guterres.

«Como parte de la Academia», señala la esposa de Sánchez en el dossier, «tenemos la responsabilidad de formar a los profesionales del presente y del futuro de manera que tomen conciencia de que hay otras formas de hacer

las cosas teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental y las organizaciones».

Además de los «colaboradores», Begoña Gómez recurre a otras empresas para promocionar la titulación, citando por ejemplo a Iberia, Iberdrola, Acciona, Coca-Cola o Correos como «empresas que han confiado en nosotros».