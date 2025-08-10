Fiestas de La Paloma 2025: cuándo son, dónde se celebran, fechas importantes, cómo llegar y programa

Madrid se convierte durante el mes de agosto, en el epicentro de muchas celebraciones. En concreto, el programa de Fiestas populares y patronales de la capital concentra tres celebraciones que son destacadas, por lo que prácticamente a lo largo de todo el mes se dan festejos de lo más variado. Hasta la fecha ya hemos celebrado las Fiestas de San Cayetano, así como las de San Lorenzo pero quedan ahora las que muchos consideran como las fiestas más importantes del verano en Madrid, porque además de coincidir con la fiesta del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, son las más castizas. Nos referimos como no, a las Fiestas de la Paloma 2025 y que arrancan en breve en el barrio de La Latina.

Si eres de Madrid, o vives desde hace tiempo en la capital, sabrás que las Fiestas de La Paloma están consideradas unas de las más auténticas, ya que se celebran en honor a la Virgen de la Paloma que aunque no es la patrona de Madrid (lo es la Almudena), sí que es una de las más queridas por todos los madrileños, especialmente los bomberos de quien sí es patrona. Por este motivo, estas fiestas son realmente especiales y como se celebran en Agosto, invitan a que salgamos a la calle a disfrutar de sus conciertos, de sus actividades y también como no, que nos deleitemos presenciando como algunos bailan el chotis, vestidos con los trajes de chulapos y chulapas. Así que si deseas vivir con intensidad estas fiestas 2025, no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación.

Qué días son las fiestas de La Paloma 2025

Este año, las Fiestas de la Virgen de la Paloma se celebran del 14 al 17 de agosto, aunque el día que todos marcan en rojo en el calendario es el 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen. Ese viernes es el más especial de todos, tanto por lo religioso como por lo festivo. Pero desde el jueves ya hay conciertos, puestos, verbenas y calles engalanadas.

Cuándo empiezan y cuándo acaban

Aunque el programa oficial marca el 14 de agosto como inicio, la sensación en el barrio es que todo empieza mucho antes. La culpa la tienen las fiestas que en días previos se han celebrado en barrios cercanos. Nos referimos como no, a las fiestas de San Cayetano, celebradas en la zona de Rastro/ Embajadores hasta el pasado 8 de agosto y las de San Lorenzo, en Lavapiés que arrancaron ayer 9 de agosto y terminan el 12 de agosto.

Y luego llegan las de La Paloma del 14 al 17 de agosto, con el primer concierto el jueves 14 a las 23:00, a cargo de Antonio Carmona en los Jardines de Las Vistillas. A partir de ahí, todo se encadena: música, espectáculos, tradiciones castizas y mucha calle. Y, como colofón, el domingo 17 aún queda una última cita musical: el Regreso de la Década Prodigiosa pondrá fin a las fiestas en la Plaza de la Paja.

Dónde se celebra la verbena de La Paloma

Estas fiestas tienen varios escenarios, pero si hay un lugar donde se respira el alma de La Paloma, es La Latina. Si entras durante los días de festejo en el barrio, no te hará falta mapa, porque el sonido, las luces y el bullicio te guiarán sin problema. La calle de la Paloma es el epicentro más simbólico. Muy cerca, en los Jardines de Las Vistillas, cada noche se montan conciertos y espectáculos con un toque más moderno y familiar. En la Plaza de la Paja, en cambio, el ambiente es más castizo, con concursos de mantones, pasodobles y chotis.

También se viven momentos únicos en otras zonas como la Cava Baja o la Plaza del Humilladero, donde se celebran torneos y concursos tan típicos como el de mus o parchís.

Cómo llegar

Llegar a donde se celebran las fiestas de La Paloma es fácil, pero si quieres hacerlo bien y además de la manera más cómoda, te recomendamos que dejes el coche en casa. Durante esos días, muchas calles están cortadas y, sinceramente, el tráfico es un caos. Lo más cómodo y rápido es tirar de transporte público.

El Metro de Madrid es la opción más directa: La Latina (línea 5) te deja en pleno centro de la verbena. También puedes bajarte en Tirso de Molina, Puerta de Toledo o Embajadores, todas a un paseo. Si prefieres el autobús, líneas como la 3, 17, 18, 23, 35, 60 o 148 paran por la zona y te acercan sin complicaciones.

Una vez allí, prepárate para andar, porque el barrio está pensado para recorrerse a pie. No te olvides entonces de llevar un buen calzado que sea cómodo, un abanico ya que el calor hace mella y muchas ganas de divertirse y pasarlo bien, y disfrutar de unas fiestas que son sin duda, las más especiales en todo Madrid.