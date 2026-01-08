Quién es José Yélamo: su edad, su pareja, hijos y de dónde es

José Yélamo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos de nuestro país. Tenía el listón muy alto, puesto que es hijo del periodista Antonio Yélamo, ex director de la Cadena SER en Andalucía. Debido a esto, desde muy temprana edad sintió un enorme interés por los medios de comunicación. Es por eso que no tardó en formarse para poder trabajar frente a las cámaras, consiguiendo hacerlo en formatos como España Directo (La 1) o Más vale tarde (LaSexta), entre otros. Tras aceptar ser concursante de la sexta edición de El Desafío, programa que presenta Roberto Leal en Antena 3, es el momento perfecto para hacer un repaso por la trayectoria profesional de Yélamo, descubriendo también otros aspectos personales como son su edad, su pareja y sus hijos.

La trayectoria profesional de José Yélamo

Nacido en junio de 1984 en Cádiz, José Juan Yélamo ha conseguido consolidarse como una de las voces más reconocibles de nuestro país. Se licenció en Periodismo por el Centro Universitario San Isidoro de Sevilla. No tardó en dar sus primeros pasos en este sector, siguiendo los pasos de su padre, Antonio Yélamo y de su tío, Manuel Yélamo.

Comenzó a trabajar en prensa escrita, en medios como Diario de Cádiz o El Correo de Andalucía. Poco después, dio el salto a la pequeña pantalla. En un principio, comenzó a trabajar como becario en Informativos Telecinco en Granada y, con posterioridad, en eSports Generation (Gol TV). Más tarde, se incorporó a Televisión Española de la mano de España Directo, donde trabajó como reportero.

Con posterioridad, regresó a Telecinco para, después, fichar en 2011 por laSexta. Durante siete años se convirtió en el rostro habitual del programa Más vale tarde, junto a Mamen Mendizábal. En 2021, comenzó a presentar LaSexta Noche, un debate político que, hasta ese momento, conducía Iñaki López. Un formato que, en 2022, evolucionó a LaSexta Xplica. No podemos dejar de mencionar su participación en la sexta edición de El Desafío, programa de retos presentado por Roberto Leal en Antena 3.

Su vida personal

José Yélamo ha tenido la oportunidad de construir una familia junto a la periodista Paula del Fraile, con quien se casó en 2017 en el gallego Pazo da Merced. Ella, nacida en A Coruña, es conocida por colaborar en Aruser@s, exitoso programa de laSexta. Fruto de ese matrimonio nacieron dos hijos: Claudia (2021) y Iago (2023).

Por lo tanto, es un hecho que el día a día de José Yélamo está basado en sus dos grandes pilares: su familia y el periodismo. De ahí que sea frecuente verlo combinar ambas cuestiones, como es acompañando a su mujer a diversos actos relacionados con el sector de la comunicación, así como la realización de diversas actividades junto a sus hijos.

En definitiva, Yélamo es un periodista que ha sabido adaptarse a la perfección a los diferentes cambios que han experimentado los medios de comunicación en los últimos años. Todo ello sin perder en absoluto ni el contacto con sus raíces ni su entorno más cercano. ¡Algo verdaderamente especial y a tener en cuenta, qué duda cabe!