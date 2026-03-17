Duro golpe a los narcos en Ibiza: drogas, armas y pisos convertidos en puntos de consumo

La Policía Nacional desarticuló el pasado jueves 12 de marzo en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba desde varios inmuebles del barrio de Sa Penya. En la operación fueron detenidos diez narcos, nueve hombres y una mujer, todos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 18 y los 48 años.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial (UDYCO), se inició tras detectarse una estructura organizada que se dedicaba a la distribución de estupefacientes al menudeo. El entramado utilizaba distintas viviendas tanto para almacenar la droga como para su venta directa a los consumidores, configurando una red perfectamente coordinada.

Los agentes lograron identificar uno de los domicilios como eje central de la actividad: una suerte de “guardería” que funcionaba como centro logístico desde el que se abastecía a diversos puntos de venta repartidos por el barrio. Desde allí, la droga se distribuía con precisión casi mecánica.

Para llevar a cabo su actividad, el grupo se valía de personas toxicómanas que actuaban como transportistas o colaboradores. Estas acudían con frecuencia al inmueble principal para recoger las sustancias y trasladarlas a los puntos de venta, donde se procedía a su distribución final.

En estas viviendas el trasiego era constante. Consumidores entraban y salían a lo largo del día, y no era raro que muchos de ellos consumieran la droga en el propio interior. De este modo, la organización minimizaba riesgos, evitando que los compradores fueran sorprendidos en la vía pública con la sustancia encima.

El operativo culminó el 12 de marzo con el golpe definitivo a la banda. Se practicaron cuatro entradas y registros domiciliarios, autorizados judicialmente, en inmuebles vinculados a la organización. En ellos se incautaron 630 gramos de cocaína, 115 gramos de heroína, alrededor de 160 gramos de hachís y 30 gramos de marihuana.

Además, los agentes intervinieron dinero en efectivo, incluida una notable cantidad de monedas de bajo valor, básculas de precisión, libretas con anotaciones sobre compradores y diversos útiles destinados a la preparación y distribución de las dosis. Entre los efectos incautados también destaca una escopeta de cartuchos de 12 mm, así como varias armas blancas de gran tamaño.

Los diez detenidos fueron puestos a disposición judicial. De ellos, tres ingresaron en prisión, mientras que los otros siete quedaron en libertad con medidas cautelares.