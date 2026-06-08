Túnel sí, túnel no

Convengamos, pasados unos años y desde su construcción, que el túnel de Sóller ha conllevado más desgracias que las inicialmente previstas. En su gestación ya fue la causa de la caída de un gobierno, enfrascado en ilegalidades, y al paso del tiempo, aunque con otras circunstancias, la degradación ha ido en aumento hasta el punto de que, de modo indisoluble, no cabe ahora separar el túnel del futuro de la ciudad.

Con la llegada del verano, aunque en fechas puntuales igualmente, la carretera de Sóller, al llegar al túnel, sufre un auténtico colapso que no cesa hasta que se acerca de nuevo el invierno, agravado todo ello por el circuito que por Sóller se dirige a Lluc. Pero si el túnel colapsa, más aún sufre la ciudad donde los problemas de aparcamiento son enormes, igual que los de su puerto, donde es también muy difícil encontrar algún hueco al carecer asimismo de espacios donde aparcar.

Evidentemente, su ayuntamiento, aunque sufre el problema que cada día va en aumento, parece ser que no sabe cómo remediarlo, o acaso no puede, y está a la espera de que alguien le resuelva el gran problema que, si confía en instancias superiores, debería ser entonces el Govern, ya que se trata de una infraestructura autonómica. Es evidente que el túnel de Sóller no se va a cerrar, ya que es una vía muy importante, pero cabría regular su acceso, y esto solo podría ocurrir con unas limitaciones de su uso.

Así las cosas, el túnel de Sóller más pronto que tarde debería limitar quiénes pueden circular por él y, evidentemente, no pueden ser otros que los vecinos de Sóller, poniendo fin a una circulación imposible. Al número de vehículos que posee la isla se suma el casi medio millón —si no se imponen el próximo año limitaciones— que cada año acceden en temporada estival, buena parte turistas, parte de los cuales realizan el circuito Palma-Sóller-Lluc.

¿Hasta cuándo alguien hará algo frente al problema de tráfico –junto al de la Vía de Cintura— más grave de Mallorca? En materia de circulación, el Govern no está a la altura de lo que realmente está haciendo falta.

MARTES: LIBROS. La Feria del Libro de Palma, que este año alcanza su 44.ª edición, parece ser que por fin ha encontrado el lugar más conveniente para ser llevada a cabo: la Plaza de España. Tras haber peregrinado por diversos lugares sin que el resultado fuera plenamente convincente, al faltar espacio para actividades complementarias, se ha llegado a un acuerdo entre el ayuntamiento y los libreros para ubicarla en el centro de la ciudad, donde se lleva ahora a cabo a plena satisfacción. Menos mal que hay algo que sale bien y ello repercute en una actividad fundamental como es la lectura.

MIÉRCOLES: CATALÁN. Existe, afincada en Binissalem, en la que fuera casa de Llorenç Villalonga, una fundación dependiente del Consell Insular, bajo el nombre de Fundació Mallorca Literària. Pues bien, se supone que, a juicio del Consell, y se supone que con su consentimiento, esta fundación rechaza cualquier obra literaria que no sea en catalán cuando, precisamente, el nombre de la misma se refiere a un prestigioso autor, Llorenç Villalonga, que creó prácticamente toda su obra literaria en castellano y más de diez obras, aunque tres de ellas, entre las cuales Bearn, su obra cumbre, fueron luego traducidas al catalán. Estamos ante una actitud coherente o el catalanismo a ultranza se impone sobre cualquier otra consideración. El Consell y sus responsables deberían estar enterados de esta discriminación.