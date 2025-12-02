Las medidas del Consell consiguen por primera vez la contención del tráfico en el túnel de Sóller

El principal acceso a Sóller, el túnel, ha estrenado este verano las primeras medidas anunciadas para descongestionar la vía en los meses de verano. Aparcamientos disuasorios y limitados en el municipio y monitores de tráfico para advertir del nivel de aparcamientos posibles en Sóller han conseguido frenar la sensación de saturación de la vía que se repitieron en tantas ocasiones durante el año 2024.

OKBALEARES ha obtenido los datos oficiales de la intensidad diaria del tráfico en el túnel de Sóller. Según estos datos, que recogen el número de vehículos que lo utilizaron durante los meses de junio, julio y agosto, las medidas han servido en su primer año de funcionamiento frenar el aumento constante de vehículos por esta infraestructura. Vehículos que provocaban atascos e incluso largas caravanas en el acceso al túnel.

La suma de la media diaria de estos tres meses en este año 2025 fue de 46.083 vehículos (14.962 en junio + 15.442 en julio + 15.679 en agosto), una cifra ligeramente inferior a la de 2024 que fue de 46.105 (14.775 + 15.396 + 15.934), año en el que se repitieron las imágenes de los colapsos.

Los colapsos de 2024 tenían mucho que ver con el fuerte incremento del número de usuarios del túnel tras 2023, que fue de 43.665 (13.880 + 14.573 +15.212); De 2023 a 2024, 3.000 vehículos más.

Los datos dejan claro, por tanto, que se han frenado los incrementos anuales de uso del túnel vividos con anterioridad.

El 24 de julio, con 18.155 trayectos, el día 8 del mismo mes con 17.888 vehículos y el día 25 del mismo mes con 17.662, fueron las jornadas con más intensidad de tráfico en el túnel. Los fines de semana fueron en verano los días con menos usuarios en la vía.

La medida estrella este año son los monitores que informan al conductor de lo que se van a encontrar a la salida del túnel en el que están a punto de entrar. Si el pueblo tiene llenos los aparcamientos, se les invita a dar media vuelta antes de entrar en la infraestructura y, por tanto, se les invita a visitar Sóller en otro momento.

También hay una variable a tener en cuenta. Se trata del número de días nublados que se pueden dar en los tres meses del verano. Días en los que los turistas aparcan el plan de ir a la playa y se lanzan a la carretera para descubrir enclaves visitables en la isla como son Sóller y su puerto.

Los datos que da el informe de intensidad diaria en el Túnel de Sóller, de clara contención de su uso, van en consonancia con los datos de turistas que han visitado este verano en Baleares, y cuyo incremento ha sido mínimo.