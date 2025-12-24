Prohens felicita la Navidad con un fragmento de la canción ‘Fa un fred de neu’ de Jaume Anglada

La presidenta de Baleares, la popular Marga Prohens, ha felicitado la Navidad con un fragmento de la canción Fa un fred de neu del cantante mallorquín Jaume Anglada, quien el pasado mes de agosto sufrió un atropello muy grave en Palma y pasó más de un mes en el hospital.

«El Mediterráneo de fondo, las campanas de la Catedral. Hoy nacerá el hijo de la Madre de Dios», ha escrito Prohens en su cuenta oficial de la red social X.

«El Mediterrani de fons, les campanes de la Seu. Avui naixerà el Fill de la Mare de Déu» Enguany, per felicitar el Nadal, recuperam un fragment de ‘Fa un fred de neu’ de Jaime Anglada, que ens recorda —més que mai— allò que realment importa: la sort de tenir-nos, la importància… pic.twitter.com/XQwjumVk2M — Marga Prohens (@MargaProhens) December 24, 2025

La presidenta del Govern ha destacado que este año han elegido este extracto de la canción del cantautor mallorquín para felicitar a los ciudadanos de Baleares las fiestas navideñas porque «recuerda, más que nunca, aquello que realmente importa: la suerte de tenernos, la importancia de cuidarnos y el valor de reencontrarnos estos días».

Asimismo, Prohens ha puesto en valor la imagen que acompaña la felicitación navideña. Se trata de una ilustración de Álex Ollers que muestra una representación del nacimiento frente a la Llotja de Palma. «Transforma el gran templo gótico en un belén que nos invita a pararnos un momento y mirar con ojos nuevos aquello que tenemos más cerca», ha asegurado

«Que esta Navidad sea tiempo de paz y de ilusión. ¡Feliz Navidad a todos!», ha concluido la mandataria balear.