Jaume Anglada pasa a planta tras más de dos semanas en la UCI

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha sido trasladado a planta de hospitalización convencional y permanecerá ingresado a cargo del servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Son Espases.

Así consta en el último parte médico sobre el estado del artista, quien ha pasado un poco más de dos semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El pasado 8 de agosto fue atropellado por un coche cuando circulaba con su moto por la avenida Joan Miró de Palma y fue trasladado por los servicios de emergencias a Son Espases en estado grave.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.

Hay que recordar que más de 70 personalidades del mundo de la música, política, cine o deporte de Baleares han enviado un emotivo vídeo homenaje al cantautor mallorquín.

En el vídeo publicado en redes sociales aparecen todo tipo de personalidades y rostros muy conocidos de la sociedad mallorquina dando mensajes de ánimo a Anglada, que cabe recordar es amigo íntimo del Rey Felipe VI, quien ha estado pendiente del estado de salud del cantante en todo momento.

La iniciativa ha sido idea de la agencia de comunicación Vivir del cuento, que ha conseguido que aparezcan personalidades del mundo de la música como Miguel Ríos, Lorenzo Santamaría, Rosa de Lima, la banda Los Secretos, Victoria Maldi, o el mallorquín Tomeu Penya, quien espera que «más pronto que tarde podamos dar un concierto».