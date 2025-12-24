Es oficial: ha llegado el invierno de verdad y estos pájaros lo confirman

Quienes sienten pasión por salir a la naturaleza suelen fijarse en los pequeños cambios del entorno. El paisaje se transforma, las hojas caen y los animales adaptan su comportamiento. Entre todos ellos, los pájaros destacan como una de las señales más claras de que el ciclo está cambiando.

La aparición de determinadas especies indica que el invierno ha llegado a los pueblos. Estas aves modifican sus rutas migratorias por la época del año, por el descenso de las temperaturas y por la falta de alimento en el norte de Europa.

Este movimiento no es casual, sino que supone un cambio de comportamiento muy profundo. Por eso, los ornitólogos identifican unas cinco especies que convierten la península en un refugio clave, al que sólo llegan cuando en sus lugares de origen ya no encuentran qué comer.

Por qué España se ha convertido en el «hotel» de invierno favorito de los pájaros europeos

España funciona como un imán para millones de aves que huyen de los rigores de Escandinavia o Rusia. Sin embargo, estas especies no bajan al sur sólo por el frío (sus plumas las protegen bien), sino porque el hielo oculta las semillas y los insectos.

En la península encuentran una despensa abierta que les permite sobrevivir. Lo que sorprende de este fenómeno es el «sedentarismo migratorio»: muchas aves que antes cruzaban el Estrecho hacia África ahora deciden que quedarse aquí les viene mejor.

Si hay comida y el termómetro no baja de forma extrema, no cruzan el Sáhara. Esto les permite ahorrar energía y ser los primeros en elegir los mejores nidos cuando llegue la primavera. Asimismo, España se ha convertido en un termómetro viviente de la crisis climática, pues si las aves tardan en bajar, es que el invierno se está suavizando en exceso en el norte.

Estos son los pájaros que confirman la llegada del invierno

Entonces, si ves cualquiera de estos pájaros en tu pueblo o en sus alrededores, la llegada del invierno se puede dar por iniciada.

La cigüeña blanca

La cigüeña blanca es un ave de gran tamaño y fácil de identificar por su plumaje blanco y negro y su largo pico rojo. En los últimos años se ha convertido en una presencia habitual durante el invierno en España, con nidos ocupados ya en noviembre o diciembre.

Sólo los ejemplares más jóvenes cruzan el Estrecho rumbo a África, mientras que la mayoría de los adultos opta por quedarse en la península todo el año. Se alimentan principalmente en arrozales y vertederos, favorecidas por inviernos más suaves y una oferta constante de alimento.

El camachuelo común

Los colores de este pequeño pájaro lo hacen inconfundible. Posee tonos grises y negros, con un pecho rojo intenso que destaca. Suele vivir oculto en bosques de montaña, pero cuando el frío y la nieve aprietan, baja a huertos y parques de pueblos y ciudades. Por eso, su presencia se asocia directamente a la llegada del invierno más duro.

El milano real

España es el refugio invernal de casi tres cuartas partes de los milanos reales de toda Europa. Se trata de una rapaz de tonos rojizos y pardos, con alas largas y una cola muy característica en forma de «V» profunda, que resulta fácil de reconocer en vuelo.

Si ves su silueta planeando y patrullando las carreteras de la meseta, es señal de que los ejemplares procedentes de Alemania o Polonia ya se han instalado aquí.

La lavandera blanca

Es un ave pequeña, con plumaje blanco, negro y tonos grises, muy estilizada y fácil de reconocer. En muchos pueblos se la conoce como «pajarita de las nieves» o «aguzanieves».

Sólo baja en masa cuando el frío aprieta y entonces resulta habitual verla correteando por aceras y plazas, moviendo la cola mientras busca pequeños insectos entre el suelo y los bordillos.

El ampelis europeo

Es el «pájaro del frío» más raro de ver en España. Las características de esta especie lo hacen inconfundible: presenta una llamativa cresta, plumaje suave de tonos pardos y grises y pequeñas manchas rojas en las alas.

Sólo entra en la península durante inviernos especialmente duros en el norte de Europa. Si aparece en tu jardín, es una señal clara de que el frío nórdico ha llegado.

Dónde ver aves este invierno de 2025 en España

Si quieres disfrutar de este espectáculo de forma directa, hay varios destinos que puedes visitar en esta época del año.

La Laguna de Gallocanta, en Aragón, es un enclave destacado para observar aves invernantes y resulta habitual ver milanos reales sobrevolando la zona durante los meses fríos.

En la comarca de La Moraña, en Ávila, se concentran algunos de los mayores dormideros de milano real de Europa, con numerosos ejemplares patrullando campos y carreteras al caer la tarde.

El Parque Nacional de Doñana se ha convertido en uno de los mejores lugares para ver cigüeñas blancas que ya no migran y permanecen todo el año en la península. Por su parte, las lagunas de Villafáfila, en Zamora, ofrecen un escenario privilegiado para observar aves invernantes.