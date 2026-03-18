Los biólogos no dan crédito: una pitón gigante en Sulawesi alcanza los 7,22 metros y redefine el límite de la especie

Guinness World Records ha reconocido una pitón reticulada hallada en la región de Maros, en la isla de Sulawesi, Indonesia, como la serpiente silvestre más larga medida oficialmente. Bautizada como «Ibu Baron» o «La Baronesa», mide 7,22 metros de longitud y pesa 96,5 kilos. Según explica el equipo de medición, se necesitaron varias personas para sostenerla en el aire mientras se pasaba la cinta métrica siguiendo las curvas naturales del cuerpo.

El rescate y documentación de Ibu Baron estuvieron a cargo del conservacionista local Budi Purwanto, con la colaboración del guía de vida silvestre Diaz Nugraha y el explorador y fotógrafo de naturaleza Radu Frentiu. Ahora, la pitón permanece bajo el cuidado de Purwanto en instalaciones acondicionadas junto a otras serpientes rescatadas. Según la evaluación de la UICN, la especie se clasifica como de «preocupación menor» a nivel mundial debido a su amplia distribución y su capacidad de adaptarse a zonas cercanas a asentamientos humanos. Sin embargo, el informe alerta sobre la fuerte presión que enfrenta por la destrucción de sus hábitats forestales y por la explotación comercial intensa, especialmente vinculada al comercio internacional de pieles.

La pitón más grande del mundo

El ejemplar fue hallado por primera vez en la región de Maros, en la isla de Sulawesi, a finales de 2025. Tras el descubrimiento, el conservacionista local Budi Purwanto adquirió al animal y lo trasladó a un refugio improvisado en su propiedad para protegerlo, donde convive con otras serpientes rescatadas. Devolverla a su hábitat original resultaría arriesgado, debido a la disminución de presas grandes y a la proximidad de asentamientos humanos en la zona.

En toda Indonesia, la pérdida de hábitat y la escasez de presas han acercado a las serpientes de gran tamaño a las áreas habitadas. Aunque las pitones reticuladas no son venenosas, su fuerza y dimensiones las convierten en depredadores muy peligrosos, capaces de atacar ganado y, en casos excepcionales, incluso a personas. El temor a los humanos suele ser letal para las serpientes, que además son cazadas por su carne y forman parte del comercio ilegal de fauna silvestre.

Diaz Nugraha explicó a Guinness World Records que la disminución del hábitat y la escasez de presas naturales ha aumentado estos encuentros. Por ello, propone leyes más estrictas para proteger tanto a las serpientes como a los bosques. El tráfico ilegal supone otra amenaza. Las pitones reticuladas son muy codiciadas en el mercado internacional de animales exóticos, lo que agrava su situación en la naturaleza. Guinness World Records señala que la presión del comercio internacional incrementa los riesgos para la especie y resalta la urgencia de medidas que frenen su captura.

Aunque las pitones reticuladas ostentan el récord de longitud, otras especies como la anaconda verde de Sudamérica pueden alcanzar o superar su peso en ejemplares grandes, especialmente hembras. Muchos registros históricos de serpientes gigantes carecen de documentación fiable; por ejemplo, la pitón de 10 metros hallada en Sulawesi en 1912 no tiene pruebas verificables. Casos más recientes, como la pitón encontrada en Malasia en 2016 de más de siete metros y medio, tampoco contaron con medición oficial y el ejemplar sobrevivió poco tiempo tras el hallazgo.

Características

Existen alrededor de 40 especies diferentes de pitones en todo el mundo, siendo la pitón reticulada la de mayor tamaño. Mientras, la pitón pigmea apenas mide 65 centímetros. Se pueden encontrar en las zonas tropicales de África, Australia, el Sudeste Asiático y las islas del Pacífico; si bien muchas especies son terrestres, prefieren las zonas cercanas al agua. Se consideran muy importantes para los ecosistemas, ya que mantienen bajo control a presas como roedores, aves y otros reptiles.

Uno de los datos más interesantes sobre las pitones es que pueden detectar la radiación infrarroja gracias a receptores que tienen en las fosas, entre las escamas labiales, lo que les permite reconocer las sombras de calor de los animales, incluso en la oscuridad.

En 2022, la Unión Europea prohibió las importaciones de pitones reales desde África Occidental, uno de los animales silvestres más comercializados vivos de ÁfricaEl Dr. Neil D’Cruze, Director de bienestar e investigación animal de World Animal Protection, dijo: «La decisión de . la UE de detener las importaciones de pitón bola es un gran primer paso y se hace eco de nuestras preocupaciones de investigación que encontraron que los cazadores generalmente se dirigen a las serpientes más vulnerables, como las hembras embarazadas y las muy jóvenes, y utilizan prácticas destructivas para la recolección de pitones bola silvestres, incluida la excavación y destrucción de sus madrigueras. Fue particularmente inquietante que la mayoría de los cazadores que entrevistamos en Benin y Togo reportaron disminuciones en el número de poblaciones de pitones bola silvestres, con un alto porcentaje culpando a la sobreexplotación como la causa principal. Nuestra investigación ha hecho sonar la alarma y es un gran alivio ver que la UE la ha escuchado».