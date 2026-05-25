Caras largas entre los zóologos: un 30% de los animales evaluados en España están en peligro de extinción, y un 5% en peligro crítico

Entre los mamíferos, los peces y los anfibios hay animales que conviven con la agricultura intensiva, con ríos contaminados y con especies invasoras, y que acumulan décadas de presión sin respuestas institucionales.

En este caso se trata de fauna y flora nativa cuya situación acaba de quedar documentada por primera vez con rigor científico homologado: un 30% de los animales evaluados en España están en peligro de extinción, y un 5% en peligro crítico.

El Congreso de los Diputados acogió el 22 de mayo la presentación oficial de la primera Lista Roja Nacional de España, elaborada con la metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Más de 190 especialistas divididos en 11 grupos de trabajo analizaron 1.580 especies de fauna terrestre, marina y de agua dulce. El resultado: 472 clasificadas como amenazadas, dos dadas por extintas y 75 en la categoría de máxima alerta antes de la desaparición definitiva en estado silvestre.

La primera Lista Roja Nacional de España revela qué animales están en peligro de extinción

Los 190 especialistas distribuyen las 472 especies amenazadas en tres categorías. En peligro crítico figuran 75, entre ellas la anguila europea, el visón europeo, el salmón atlántico, el tritón del Montseny, el tiburón angelote y el drago de Gran Canaria. En peligro se sitúan 182, entre las que el conejo europeo y el desmán ibérico llaman la atención por su histórica abundancia o singularidad.

Otras 215 quedan clasificadas como vulnerables, categoría en la que se encuadra el lobo ibérico pese al incremento del 12% en sus manadas durante la última década, lo que contrasta con los argumentos de varias comunidades autónomas que han autorizado su caza hasta que los tribunales la paralizaron.

Las dos especies dadas por extintas son el ostrero canario y la bogardilla, un pez de agua dulce. Aun así, el listado solo cubre 1.580 de las aproximadamente 85.000 especies que los científicos calculan que habitan en España, lo que representa el 54% de las presentes en Europa y en torno al 5% de las conocidas en todo el mundo. Las aves, cuya evaluación gestiona SEO/BirdLife, todavía no están incluidas.

El coordinador de la oficina técnica del comité español de la UICN, el biólogo Jesús Bellido, subraya que el valor del instrumento reside en el protocolo: «Si se gestiona mal te quedas sin ejemplares. La idea es que desde ahora se vayan incorporando más especies a este análisis.» El listado se presentará ante la organización internacional para su validación e inclusión en la web global de la UICN.

Así puede influir la Lista Roja Nacional de España en el futuro de los animales amenazados

Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, ha explicado que las evaluaciones científicas a escala nacional son imprescindibles para orientar políticas públicas y movilizar recursos donde más falta hacen. España era, hasta ahora, uno de los pocos países de la Unión Europea sin este instrumento, junto a Portugal, Francia e Islandia.

El responsable del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Maher Majoub, insistió en la necesidad de coordinación entre comunidades autónomas, porque la Lista Roja no es un catálogo de curiosidades sino un instrumento de gestión territorial. El problema es que su elaboración se ha sostenido sobre trabajo voluntario.

El coordinador del grupo de especialistas, Luis Santiago Cano, advirtió de que mantener y ampliar el registro «requiere un marco político y presupuestario que respalde estos esfuerzos.» Sin esa inversión, las tendencias de extinción seguirán su curso sin que la administración disponga de datos actualizados para frenarlas.