Las joyas de Zapatero, la imagen de la degradación del socialismo

En octubre de 2021, Zapatero pronunció una de esas frases lapidarias —nunca mejor dicho, porque amenaza con sepultarle— que pasarán a la historia: «Ser socialista —dijo— es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho». Pues bien, que el lector saque sus propias conclusiones, a tenor del auto del juez Calama. Las imágenes del alijo de joyas incautadas por la UDEF al ex presidente y valoradas en cerca de tres millones de euros, según los expertos consultados por OKDIARIO, son la metáfora perfecta de la indignidad y la hipocresía, la prueba del nueve de que entre lo que proclama el socialismo y lo que practica hay una distancia estratosférica.

Porque si ser socialista es, según Zapatero, tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, parece obvio que Zapatero no es nada socialista o que ser socialista, en el actual contexto, es lo contrario de lo que dice el ex presidente. Entre las joyas, hay diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas; todo un botín que, según el entorno de Zapatero, es fruto de la herencia que su mujer, Sonsoles Espinosa, heredó de su madre. Otro que se apunta a la teoría del abuelo Florenci, que diría Jordi Pujol.

Si así fuera, que no parece, tampoco la madre cumpliría la teoría de que «ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho». En cualquier caso, estamos ante otro político que recurre a una herencia como excusa para justificar su riqueza y aumento de patrimonio.

La frase de Zapatero resume con toda plenitud la inmundicia moral en la que está sumido el socialismo, su abismal degradación ética y la gigantesca hipocresía que rezuma un partido que se comporta más como una mafia que otra cosa. Las joyas de Zapatero son eso: todo un retrato de época, el rostro del actual PSOE y la expresión más obscena de su verdadero ideario. No es que tengan muy poco y estén dispuestos a dar mucho, sino que han robado mucho y, como Zapatero, tenían el botín escondido.