El Milan toma una decisión drástica tras no meterse en Champions: fulmina a Allegri y a tres directivos

El Milan ha fulminado este lunes a su técnico, Massimiliano Allegri, y a tres directivos de la entidad italiana, tras el fracaso deportivo del equipo al no poder clasificarse para la Champions League de cara a la temporada que viene. Una decisión drástica que ha sorprendido a todo el fútbol italiano.

Los propietarios del club ‘rossonero’ informaron este mismo lunes, tras el fracaso de no entrar en Champions, en un comunicado de la salida «con efecto inmediato» de Allegri y también del director ejecutivo, Giorgio Furlani; del director deportivo, Igli Tare; y del director técnico, Geoffrey Moncada.

«Ahora es tiempo de cambios y de una profunda reorganización del área deportiva del club. A cada uno de ellos les agradecemos el trabajo realizado y la dedicación demostrada durante su permanencia en el Club», señala el club italiano en su comunicado oficial.

Estos cambios se producen después de que el Milan haya quedado fuera de la Champions League y de su quinto puesto en la tabla de la Serie A. Y es que el Milan dependía de si mismo para quedar cuarto y perdió en casa ante el Cagliari (1-2). Entró el Como en su lugar de manera muy sorprendente.

Incendio en el Milan con Allegri

«Después de la decepción de la temporada pasada, el mandato definido por la propiedad para el Club era claro: volver a la ‘Champions League’ y construir las bases para ganar y mantenerse de forma constante en la élite de la Serie A», continúa el contundente comunicado del Milan.

Los propietarios, el fondo estadounidense ‘RedBird Capital Partners’, sostienen que, aunque durante «gran parte de la temporada el equipo se mantuvo en las dos primeras plazas del campeonato, el final ha estado muy por debajo» del nivel mostrado hasta entonces. Y la «decepcionante» derrota ante el Cagliari en la última jornada del campeonato «ha convertido esta temporada en un fracaso inequívoco», añaden. El Milan también avanzó que los próximos nombramientos serán comunicados una vez sean decididos para tener «una estructura lista ante la próxima temporada».