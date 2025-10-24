Conmoción en Italia: Allegri denuncia a un productor de pornografía por filtrar su número de teléfono

La Serie A se ha visto afectada por una polémica alejada del fútbol. Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, ha denunciado al productor pornográfico, Andrea Diprè, tras una supuesta violación de la privacidad por revelar su número de teléfono durante una broma transmitida en directo por redes sociales. Un hecho del que ha tomado parte la Fiscalía de Turín para llevar al también youtuber a juicio.

Todo ocurrió en julio de 2023, cuando aún dirigía a la Juventus de Turín. Dipré llamó a Allegri mientras se grababa para TikTok haciéndose pasar por un abogado vinculado a la Fiorentina: «Llévate a Lukaku y vende a Vlahovic», dijo cuando descolgó el entrenador de 58 años. Sin embargo, durante un instante se descuidó y acabó enfocando la pantalla de su móvil mientras se veía el número personal del entrenador. Un hecho que obligó al italiano a tener que cambiar su teléfono ante la cantidad de llamadas que le llegaron minutos después.

Dispuesto a indemnizar a Allegri

Eso hizo que un cabreado Allegri denunciase ante la justicia argumentando que lo había hecho intencionadamente, y no fruto del despiste, como él argumentó después. De hecho, la Fiscalía le dio la razón al entrenador, ya que consideran que la filtración fue con un objetivo lucrativo y para causar daño: «No actué de mala fe, y el vídeo era una broma. Desde que dejó la Juventus, lo tengo en alta estima», explicó Dipré.

Según informa la Gazzetta dello Sport, «Diprè ha expresado su disposición a indemnizar a Allegri y, si las negociaciones entre las partes prosperan, el entrenador podría renunciar a su derecho a unirse a la acción civil o retirar su denuncia. En este último caso, se dictaría una sentencia de despido, dado que la violación de la privacidad solo es posible mediante una denuncia privada».

Allegri es actualmente líder de la Serie A con el Milan, imponiéndose a otros rivales como Inter, Nápoles y Roma, entre otros. Un nuevo proyecto que empezó este verano y que, de momento, está siendo intachable para el resurgir de un gigante del fútbol europeo.