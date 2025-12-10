Así queda la clasificación de la Champions League tras la derrota del Real Madrid contra el Manchester City

El Real Madrid perdió ante el Manchester City y sufrió su segunda derrota en la fase liga de la Champions League. El conjunto inglés, entrenado por Pep Guardiola, ganó en el Bernabéu (1-2) y se mete en el top 4 de la clasificación de esta Champions League. El Real Madrid sigue en el top 8, que da acceso directo a los octavos (y te ahorras una ronda), aunque empatado a puntos con Inter de Milán, Atlético de Madrid y Liverpool.

Con 12 puntos, el Real Madrid ha ganado cuatro de los seis partidos disputados. Es, con el Atlético, el mejor equipo español. Por detrás viene el Barcelona, con diez puntos, en 15ª posición. Fuera de los 24 primeros, y por lo tanto quedarían eliminados a falta de dos jornadas por disputar, están el Athletic Club de Bilbao, que tiene cinco puntos, y el Villarreal, con uno, ya eliminado de forma matemática.

Por su parte, el líder de esta clasificación de la Champions League es el Arsenal, que ha hecho un pleno: tiene 18 puntos de 18 posibles. Le sigue el Bayern con 15 y el PSG con 13, empatado con Manchester City y Atalanta.

Así queda la clasificación de la Champions League

Arsenal – 18 puntos Bayern de Múnich – 15 PSG – 13 Manchester City – 13 Atalanta – 13 Inter de Milán – 12 Real Madrid – 12 Atlético de Madrid – 12 Liverpool – 12 Borussia Dortmund – 11 Tottenham – 11 Newcastle – 10 Chelsea – 10 Sporting de Portugal – 10 Barcelona – 10 Olympique de Marsella – 9 Juventus – 9 Galatasaray – 9 Mónaco – 9 Bayer Leerkusen – 9 PSV Eindhoven – 8 Qarabag – 7 Nápoles – 7 Copenhague – 7 Benfica – 6 Pafos – 6 Union Saint-Guilloise – 6 Athletic Club – 5 Olympiacos – 5 Brujas – 4 Eintrach Frankfurt – 4 Bodo Glimt – 3 Slaia Praga – 3 Ajax – 3 Villarreal – 1 Kairat Almaty – 1

