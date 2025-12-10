Las formas, en la vida como en el fútbol, son importantes. Y el Real Madrid volvió a perder, otra vez, como ante el Celta, frente al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, pero las sensaciones fueron completamente diferentes. De hecho, se puede decir que fue injusta la derrota de los de Xabi Alonso, pero perdieron, y eso es lo que cuenta.

El Real Madrid fue mejor que el Manchester City en los primeros 45 minutos, pero se marchó al vestuario perdiendo 1-2. Así de caprichoso es el fútbol y así se ceba con el que más débil está. Xabi Alonso, con siete bajas (aunque en realidad eran ocho, ya que Mbappé no puede jugar), logró que su equipo fuese compacto y compitiese, sobre todo en la primera mitad. En la segunda le costó más y pagó el bajón físico, pero la imagen fue diferente.

No obstante, lo que cuenta es que el Real Madrid volvió a perder y esto, sin duda, es un problema. La idea del club es darse una tregua hasta Vitoria, cuando los blancos jueguen contra el Alavés en Mendizorroza. Una nueva derrota sería el fin de Xabi Alonso.

Preocupados con Mbappé

Mbappé estuvo convocado ante el Manchester City y se sentó en el banquillo, aunque Xabi y el francés sabían que no iba a jugar ni un minuto. El francés sufre problemas en la rodilla izquierda tras el partido contra el Celta, y de jugar podría haber agravado un problema que tiene muy preocupado al club blanco. Hay que tener paciencia con el delantero, puesto que la dolencia es más sensible de lo que parece.

Descomunal Carreras

Se puede decir que fue el mejor jugador de un Real Madrid que mereció mucho más contra el Manchester City. El gallego estuvo sensacional en el lateral izquierdo, siendo serio en su banda y achicando del lateral al central cuando los zagueros madridistas se veían desbordados. También sumó en ataque, subiendo la banda con decisión.

Rodrygo se quita una pesada mochila

Que empiecen la cuenta. Una de las más injustas que se recuerdan. Sí, es cierto que Rodrygo ha estado 1.415 minutos sin hacer gol, desde su tanto al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions el pasado 4 de marzo. Sí, también es verdad que ha estado 32 partidos seguidos sin marcar, partidos en los que ha participado, no que los haya jugado completos. Todo esto es verdad, pero contra el City, por fin, pudo poner el contador a cero, haciendo gol, besándose el escudo y quitándose una mochila muy pesada. Ese abrazo con Xabi Alonso dijo muchas cosas.

El donostiarra le dio la oportunidad de ser titular contra el Manchester City, y la realidad es que el brasileño lo aprovechó. No sólo por su gol, sino por su compromiso defensivo, su actitud y sus ganas de hacerlo bien. Fue una de las grandes noticias de la noche para el madridismo. Y es que recuperar a Rodrygo sería importante para una plantilla triste, dolida y abatida.

Asencio, un hombre de retos

Contábamos en OKDIARIO que el entorno de Rüdiger decía entre risas antes de este partido contra el Manchester City que el alemán no iba a tener que parar solo a Haaland, sino a todo el ataque de los de Guardiola. En la práctica, el encargado de frenar al noruego fue un Asencio que demostró, una vez más, que se puede contar con él para las misiones más duras y complicadas.

