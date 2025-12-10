Rodrygo es míster Champions: marca por primera vez desde marzo… ¡y se abraza con Xabi Alonso!

Rodrygo está de vuelta. El jugador brasileño adelantó al Real Madrid ante el Manchester City con un gol de bella factura. Desaparecido hasta el momento en esta temporada, Rodrygo aprovechó una buena contra del equipo de Xabi Alonso, iniciada por Carreras, y con un disparo. ¡Desde marzo no marcaba un gol con el Real Madrid!

Rodrygo es míster Champions. Lo bien que se le da la Copa de Europa. No marcaba un gol con el Real Madrid desde el 4 de marzo de 2025, en la famosa eliminatoria de octavos ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, ni un solo gol en ninguna competición. Hasta este miércoles.

Xabi Alonso dio la titularidad a Rodrygo y al brasileño se le vio activo desde el primer momento. El entrenador español ha contado con Rodrygo durante toda la temporada a pesar de las críticas y a pesar de que no había marcado ningún gol. Pero ahora, en Champions, en el duelo decisivo de su entrenador ante el Manchester City, apareció. Disparo cruzado y gol de Rodrygo, que un minuto después dio el susto al caerse en el césped dolorido. Por suerte, pudo seguir.

Además, en el gol de Rodrygo hubo un gesto importante de cara al vestuario: el futbolista se fue a abrazar a Xabi Alonso tras marcar al Manchester City. El conjunto inglés es la víctima favorita de Rodrygo, que siempre que llega una cita de este tipo aparece esté como esté en otros encuentros.

El gol llegó en el minuto 28, pero durante toda la primera parte el Real Madrid fue muy superior, atacando en todo momento e incluso provocando un penalti Vinicius que fue corregido por el VAR al ser visto que era fuera del área la acción. Sin embargo, unos minutos después del gol de Rodrygo, empató el Manchester City por medio de O’Reilly.