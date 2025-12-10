Turpin pitó penalti sobre Vinicius pero el VAR corrigió la decisión por milímetros

El Santiago Bernabéu se vino arriba cuando Clément Turpin pitó penalti para el Real Madrid a los dos minutos del partido de Champions contra el Manchester City. Pero rápidamente el VAR entró para corregir la decisión del árbitro francés, que consideró que la falta de Gvardiol sobre Vinicius había sido dentro del área cuando había sido fuera. Finalmente, se señaló como falta y Fede Valverde tuvo la primera ocasión de los blancos con una jugada ensayada.

Vinicius llegó a celebrar la pena máxima a favor del equipo madridista con sus puños vencido sobre el césped, pero la ilusión se esfumó cuando el VAR confirmó el error de Turpin sin necesidad de acudir a la pantalla. Aun así, el Real Madrid salió muy enchufado al encuentro, que es una verdadera ‘final’ para Xabi Alonso.

Turpin señaló penalti pero el contacto sobre Vinicius se produjo fuera del área.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XE74tcl6cR — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 10, 2025

Tan bueno fue el inicio del Real Madrid que Rodrygo logró hacer el 1-0 rondando la media hora de juego marcando su primer gol en nueve meses. Lo celebró abrazando a Xabi, un tanto que puede marcar una nueva etapa en el Real Madrid. Pero Turpin lo arruinó todo con una doble decisión que desesperó por completo a los blancos.

Turpin reapareció en escena con el penalti que cambió el destino del partido. El francés acudió al VAR para dar por bueno un agarrón de Rüdiger a Haaland y conceder la pena máxima gracias a la insistencia de Pep Guardiola a la cuarta árbitra. Minutos después, Raúl Asencio sería agarrado de manera similar en el área del City sin que el colegiado determinase pena máxima para indignación de un Bernabéu que no comprendió la doble vara de medir de uno de los árbitros top de la UEFA.