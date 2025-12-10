A qué hora juega el Real Madrid hoy contra el Manchester City, en qué canal echan el partido y dónde ver la Champions League online gratis y en directo

Noche importante en el Santiago Bernabéu. Dos equipos candidatos a ganar la Champions League como son el Real Madrid y el Manchester City se ven las caras en un choque que es muy importante para ellos. Xabi Alonso se juega su futuro en este duelo, mientras que los pupilos de Pep Guardiola buscan aprovecharse del mal estado de los merengues para meterse entre los ocho primeros de la clasificación. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo. Recuerda consultar todos los detalles de la alineación del Real Madrid contra el Manchester City en este increíble encuentro.

Cuándo juega el Real Madrid vs Manchester City

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City en el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto blanco llega a este choque tras haber perdido ante el Celta hace unos días en Concha Espina y la situación de Xabi Alonso está cada vez más en entredicho. Una derrota ante el conjunto inglés podría provocar la destitución del técnico tolosarra y Pep Guardiola podría ser su verdugo.

A qué hora juega el Real Madrid hoy

La UEFA ha programado este emocionante Real Madrid – Manchester City que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 10 de diciembre. El organismo presidido por Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre madridistas y citizens en el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el choque comience de manera puntual.

Dónde ver gratis en directo el Real Madrid vs Manchester City en TV y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos de la máxima competición continental para emitir todos los encuentros en exclusiva en nuestro país. Este Real Madrid – Manchester City de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal forma parte de un paquete de pago de este operador, por lo que este choque que se juega en el Santiago Bernabéu no se podrá ver por TV gratis.

Todos los aficionados del conjunto merengue y los amantes de las diferentes competiciones europeas en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Manchester City de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que también se podrá acceder con un ordenador a la página web de este medio para verlo por esta vía.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te contaremos la mejor información previa del choque de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League, así como narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto. Al acabar publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu. También podrás encontrar en el canal de Youtube de OKDIARIO la emocionante narración de Antonio Esteva de todo lo que suceda en el Real Madrid – Manchester City.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Manchester City

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro de Chamartín que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Real Madrid – Manchester City. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para contar todo lo que suceda en este choque tan importante para los madridistas.

Quién es el árbitro del Real Madrid – Manchester City y dónde juegan

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se dispute este frenético y vibrante Real Madrid – Manchester City correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1947 y tiene un aforo para recibir a 80.000 espectadores. Este miércoles se espera un lleno absoluto en el feudo madridista para animar a los suyos para que puedan lograr la victoria frente al equipo dirigido por Pep Guardiola.

La UEFA ha designado al árbitro francés Clément Turpin para que dirija este partidazo Real Madrid – Manchester City de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Jérome Brisard estará a cargo del VAR, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, si considera necesario, avisarle y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.