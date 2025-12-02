Real Madrid y Manchester City disputarán el próximo miércoles 10 de diciembre la jornada 6 de la fase de liguilla de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, y como ya es costumbre en un partido de este calibre, ya hay muchos aficionados madridistas pendientes para adquirir las entradas y así no perderse el esperado encuentro.

El partido no llega en un buen momento para los jugadores dirigidos por Xabi Alonso, que en los últimos encuentros están atravesando una crisis de juego y resultados que está sembrando alguna que otra duda entre los aficionados del conjunto blanco.

Para encontrar el último encuentro entre ambos nos remontamos a la eliminatoria correspondiente a la ronda del KO de los playoffs (o dieciseisavos de final) de la pasada edición de la máxima competición de clubes europeos, donde el Real Madrid entonces dirigido por Carlo Ancelotti superó con claridad a los de Guardiola, ganando ambos partidos (ida y vuelta) y obteniendo un contundente marcador de 6-3 en el global que les dio el billete para los octavos de final.

En este caso, pese a no estar en juego la eliminación directa de la competición, el encuentro puede tener muchísima importancia para el devenir de la temporada de los blancos. Pues, además de poner pie y medio en la clasificación directa a octavos de final (el Real Madrid no lo consiguió la pasada edición en el estreno de este nuevo formato), una victoria ante un rival de esta envergadura podría suponer un cambio de dinámica de suma necesidad ahora mismo para los de Xabi Alonso.

Eso sí, no será un partido nada fácil para los merengues, que para alcanzar la victoria en este ‘duelo de titanes’, deberá recurrir una vez más a la magia del Bernabéu y, por supuesto, a la de sus aficionados, que no dejarán solo a su equipo en lo que se espera sea una nueva noche memorable en Chamartín. Para no perderse este acontecimiento, miles de seguidores ya han comenzado a moverse para poder adquirir una de las localidades y animar a su club en el coliseo blanco.

Cuándo salen las entradas para el Real Madrid – Manchester City de la Champions League

Si bien los socios (abonados y no abonados) ya tienen acceso desde el pasado jueves 28 de noviembre, no será hasta este martes 2 de diciembre a las 12:00 horas cuando se abra la ventana para el público general.

Cómo comprar entradas para el Real Madrid – Manchester City

Los aficionados madridistas interesados en acudir al Santiago Bernabéu podrán adquirir las entradas para el partido entre el Real Madrid y el Manchester City en las taquillas ubicadas en el Santiago Bernabéu, o bien obtenerlas de forma online, es decir, desde la web del club blanco (www.realmadrid.es).

Precio de las entradas para el Real Madrid – Manchester City de Champions

Las entradas para presenciar el Real Madrid – Manchester City en el Santiago Bernabéu poseen un precio que oscila desde los 105 a los 295 euros (precio de venta general). Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los socios del Real Madrid poseen un 30% de descuento respecto al precio anteriormente indicado.

Precios de las entradas del Real Madrid – Manchester City