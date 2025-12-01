Mbappé da un toque de atención: «Hay que cambiar la dinámica»

Kylian Mbappé terminó muy tocado tras el empate ante el Girona en Montilivi. El delantero del Real Madrid, que volvió a marcar otro partido más, se mostró muy enfadado por el nuevo pinchazo del equipo. Los blancos han entrado en una mala dinámica con tres empates consecutivos en Liga ante el Rayo en Vallecas (0-0), Elche (2-2) y ahora en Gerona (1-1), que les han hecho perder el liderato de la Liga.

El francés, que suma 23 goles en lo que va de temporada, se ha convertido en uno de los líderes del vestuario. Y como tal, Mbappé lanzó un mensaje a los aficionados con un pequeño toque de atención hacia el equipo. «Tenemos que cambiar la dinámica», es una de las frases que destaca en el texto publicado por el atacante galo en sus historias de Instagram. Llevan tres empates consecutivos fuera de casa, pero la sensación es que al equipo le falta fútbol.

«No es en absoluto el resultado que queríamos esta noche. Pero la Liga sigue y es muy larga. Tenemos que cambiar la dinámica y demostrar quiénes somos como equipo», afirmó Kylian Mbappé tras el empate ante el Girona. Lo peor de todo son las sensaciones de los últimos partidos. El Madrid aventajaba en cinco puntos al Barcelona tras el Clásico, y confirmó esa distancia con una sólida victoria ante el Valencia (4-0).

Pero tras ese partido todo cambió. Primero llegó la derrota en Anfield frente al Liverpool y luego los tres empates consecutivos ante Rayo Vallecano, Elche y Girona. Entre medias vencieron a Olympiacos en Grecia, con sufrimiento al final pese a los cuatro goles de Mbappé. Aquel día fueron Vinicius y Mbappé los que salvaron a Xabi Alonso. Pero en Montilivi volvieron a tropezar en la misma piedra.

La dinámica en Liga no cambia y eso les ha llevado a perder el liderato de la Liga, a que el Villarreal, tercero en la clasificación, se acerque a uno, y el Atlético de Madrid, cuarto, se coloque a tiro de dos. La Liga se ha apretado y mucho tras los últimos pinchazos blancos. Pero no hay tiempo de lamentaciones, porque el miércoles el Real Madrid afronta una difícil salida ante el Athletic en San Mamés en el partido adelantado por la Supercopa. Este choque puede ser vital para «cambiar la dinámica», como pide Mbappé, aprovechando el enfrentamiento directo entre Barcelona y Atlético.