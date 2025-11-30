Mbappé empata de penalti tras un pisotón claro sobre Vinicius

Mbappé empató el partido en el minuto 65 del duelo en Montilivi contra el Girona gracias a una gran acción previa de Vinicius que cayó derribado dentro del área por un pisotón muy claro de Rincón. El delantero francés, pichichi del equipo, no falló desde los once metros y ajustó muy bien la pelota a uno de los palos.

Corría el minuto 67 de partido y el Real Madrid estaba perdiendo 1-0 en Gerona. Vinicius cogió la pelota, encaró hacia línea de fondo y Rincón lo derribó con un pisotón muy claro. De Burgos no se lo pensó y pitó pena máxima.

Lo tiró Kylian Mbappé y no falló para empatar el partido a uno. El delantero francés lo tiró fuerte y muy ajustado a su izquierda. El portero del Girona adivinó el lado, pero no llegó a la pelota. Un buen gol y otro más del delantero francés que no para de marcar.

Intentó buscar el segundo el Real Madrid en el tramo final, pero murió en la orilla. Lo intentó Vinicius con un remate desviado y Mbappé la tuvo en el 94 con un disparo desde el interior del área que se marchó fuera por muy poco. Los blancos culminan su tercer empate seguido fuera de casa en Liga y pierden el liderato del campeonato.